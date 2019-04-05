Европейский еврейский конгресс Вячеслава Моше Кантора провел конференцию по безопасности в Сенате Бельгии

В марте 2019 года в Бельгии прошла международная конференция по безопасности, проведённая Центром по безопасности и противодействию кризисам (Security and Crisis Centre, SACC) Европейского еврейского конгресса, президентом которого является Вячеслав Моше Кантор.
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор
Конференция прошла в бельгийском сенате и собрала глав служб безопасности и лидеров еврейских общин, а также специалистов из правоохранительных и судебных органов, экспертов в сфере безопасности и политики из 24 стран Европы. В конференции приняли участие крупнейшие европейские ведомства, включая EUROPOL, CEPOL, DG Home, EU CTC, EJTN, Европейский парламент, Федеральную полицию Бельгии. Провёл мероприятие председатель Сената Бельгии Жак Бротчи.
Участники конференции изучили различные аспекты обеспечения безопасности граждан на примере теракта в Брюсселе 22 марта 2016 года, когда от взрывов в аэропорту Завентем и на станции метро Мальбек погибли десятки человек. Эксперты рассмотрели вопросы разведки, охраны правопорядка и безопасности с точки зрения технологий, образования, законодательной базы, кризисного управления, а также затронули темы политики и преступлений на почве ненависти и антисемитизма. В ходе круглых столов и презентаций состоялся обмен опытом между представителями разных ведомств и стран.
«Цель данной конференции - укрепить безопасность всех европейских граждан, - прокомментировал президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. – Мы стремимся поделиться своими знаниями и опытом со всеми странами Европы, чтобы остановить распространение ненависти, расизма и антисемитизма».
«Только объединив наш опыт, ресурсы и усилия, мы сможем предотвратить следующее нападение или, по крайней мере, минимизировать его последствия, - добавил Вячеслав Моше Кантор.
«К сожалению, всех в сегодняшней Европе волнуют такие темы, как осведомлённость по вопросам безопасности, кризисное управление и активное противодействие, - заявила Исполнительный вице-президент ЕЕК Рая Каленова. – Наш болезненный опыт вынудил нас обновлять и развивать жизненно важные знания в этих областях, и, будучи преданными европейскому сообществу, мы хотим делиться этим опытом для общего блага. Особенно после теракта в Крайстчерче, и затем в Утрехте, мы должны быть более бдительными и понимать, что угроза терроризма – это печальная реальность для всех. Именно поэтому сотрудничество для нас так жизненно важно».
«Учитывая резкие изменения, которые переживает весь европейский континент, включая значительное увеличение числа антисемитских инцидентов, подъём ультраправых и рост пропаганды насилия в Интернете, сегодня, как никогда, мы должны сотрудничать и объединять усилия, чтобы изменить тревожный ход развития событий, сделать так, чтобы наш континент оставался маяком прогресса и защиты прав человека, а у наших детей было более безопасное будущее», - добавил генеральный директор SACC Офир Ревах.
На конференции выступили координатор Европейской комиссии по борьбе с антисемитизмом Катарина фон Шнурбайн, исполнительный директор Европейского полицейского колледжа (CEPOL) Детлеф Шрёдер, глава Отдела безопасности Управления по борьбе с терроризмом и радикализацией Генеральной дирекции по вопросам миграции и внутренних дел Ева-Мария Энгдаль, подполковник полиции Италии Джанлука Андрейни, Генеральный секретарь Европейского сообщества подготовки судей (EJTN) Войцех Постулски и глава межведомственной программы действий по борьбе с преступлениями на почве ненависти в Великобритании Пол Джианнаси.
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК (https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/) работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.
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