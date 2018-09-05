Не все могут короли! Например, дресс-код в баре — не нарушишь...

В баре элитного яхт-клуба города Санта-Мария-ди-Леука в Италии разразился скандал — во входе отказали бывшему королю Бельгии Альберту II.

Как сообщает портал 7sur7, монарх нарушил правила дресс-кода, явившись в заведение в пляжных шортах.

Отмечается, что бармен не узнал короля, который был с супругой Паолой на отдыхе. Чету попросили покинуть бар и переодеться.

Король подчинился и вернулся на свою яхту, где надел летние, но элегантные, штаны и поло. Претензий к заведению он не имеет.

Альберт II правил Бельгией 20 лет и в 2013 году отрекся от престола в пользу старшего сына принца Филиппа.

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По инф. rosbalt.ru

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