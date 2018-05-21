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Нападение на церковь в Грозном: названы имена террористов
По инф. rosbalt.ru   
21 Мая 2018 г.
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Группой боевиков, которая 19 мая напала на православную церковь Михаила Архангела в Грозном, руководил житель Ингушетии Ахмед Цечоев. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

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По данным СМИ, несколько лет назад Цечоев входил в банду, которой руководил Артур Гатагажев, присягнувший на верность «Исламскому государству» (запрещена в России). Банда Гатагажева совершила несколько громких преступлений, в числе которых убийство секретаря совета безопасности Ингушетии Ахмеда Котиева, нападения на сотрудников МВД, отмечает газета. Сам Гатагажев в мае 2014 года был убит во время спецоперации.

Напомним, нападение на церковь в Грозном произошло 19 мая. В полиции сообщили, что в атаке на храм в Грозном участвовали четверо боевиков — Цечоев, братья Амир и Али Юнусовы, а также Микаил Элисултанов. Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГ.

Следователи после атаки на церковь возбудили уголовное дело.

По инф. rosbalt.ru

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