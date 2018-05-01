Арестован престарелый мафиози, со всей семейкой

В Бельгии задержан 70-летний бизнесмен по имени Франсис Леклер. Полиция подозревает его в руководстве международной преступной группировкой, сообщает телеканал RTBF.

Отмечается, что предприниматель проживает в пригороде Турне. Он начинал с работы парикмахером и мастером по изготовлению париков, а в 1970-х годах занялся текстильным бизнесом. Однако все текстильные компании Леклера сейчас обанкротились или перепроданы.

Полиция установила связи подозреваемого с албанскими преступными группировками, а также итальянскими фальшивомонетчиками. Полиция также арестовала четырех членов его семьи — жену, детей и зятя. Всего по делу арестованы 11 человек. Расследование продолжается.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ