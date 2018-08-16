Обвиняется в госизмене: питерские ученые просят о снисхождении к 74-летнему коллеге

Санкт-Петербургский союз ученых направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой вмешаться в ситуацию с научным сотрудником ЦНИИмаша Виктором Кудрявцевым, обвиненным в госизмене, сообщает «Коммерсант». 74-летний ученый находится в СИЗО.

В письме говорится, что Кудрявцев содержится в условиях, которые «угрожают его здоровью и даже жизни». Ученые просят президента «использовать авторитет», чтобы обвиняемому сменили меру пресечения.

Ранее сообщалось, что у Кудрявцева диагностирован диабет, был инфаркт, есть проблемы с щитовидной железой. Его адвокат заявил, что Лефортово не принимают необходимые медикаменты и не предоставляют практически никакой медицинской помощи.

Следствие обвиняет Кудрявцева в передаче секретных сведений бельгийскому институту гидродинамики.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что из СМИ узнал о письме Владимиру Путину от Санкт-Петербургского союза ученых в поддержку сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

«Мне неизвестно, что официально такое письмо входило (в администрацию президента — „Росбалт“), но из сообщений СМИ мы узнали, что такое обращение было сделано. Но как, по каким каналам, я сказать не могу, я не располагаю такой информацией», — отметил Песков.

По инф. rosbalt.ru

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