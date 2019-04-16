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Джоан Коллинз чудом выжила в страшном пожаре
По инф. «Аргументы недели»   
16 Апреля 2019 г.
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85-летняя голливудская актриса, звезда популярного сериала "Династия" Джоан Коллинз чудом уцелела в страшном пожаре. На днях пламя охватило шикарные лондонские апартаменты мировой знаменитости. Известно, что пожар случился в доме, расположенном в элитном районе Белгравия, когда Коллинз и ее 54-летний супруг Перси Гибсон были дома.

Джоан Коллинз чудом выжила в страшном пожаре

Они почувствовали запах дыма и через несколько секунд поняли, что одна из комнат полностью охвачена огнем. Джоан незамедлительно вызвала пожарных, а ее муж при помощи огнетушителя смог сдержать распространение пламени.

Коллинз и Гибсон не получили ожогов, однако надышались дыма. Также пожилая женщина пережила сильное потрясение, однако сейчас она чувствует себя лучше.

По инф. «Аргументы недели»

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