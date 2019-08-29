Дети гибнут на дорогах. Чаще всего летом...

С начала года 304 ребенка погибли в ДТП в РФ. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.

«В текущем году <...> число раненых в ДТП детей — всего 11 тыс. 958, погибших — 304 ребенка», — уточнили в ГИБДД.

«Основное количество наездов на детей-пешеходов происходит в столицах субъектов РФ и городах федерального значения, в этих ДТП гибнет практически каждый четвертый юный пешеход», — добавили в ГИБДД.

Чаще всего смертельные ДТП с участием детей происходят летом — «более 43% несовершеннолетних».

Причиной большинства происшествий с участием детей стало нарушение ПДД водителями.

Ранее глава Госавтоинспекции МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников заявил, что предельно допустимую скорость для водителей, перевозящих детей, нужно снизить на 20 км/ч.

«Давайте в конце концов внесем изменение. Потому что правила дорожного движения все открывают. Если будет написано, что ребенка нужно везти при скорости минус 20 километров в час, пускай сознание хоть с этого начнется», — отметил он.

Случаев по стране с участием детей-пешеходов действительно много. Из свежих происшествий, к примеру:



В Выборгском районе Петербурга сбили девушку-подростка. Водитель LADA Largus в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил на нее наезд. В результате девушка получила травмы средней степени тяжести.

В Москве авария произошла на пешеходном переходе на Минской улице, в районе съезда на Кутузовский проспект. Водитель легковушки сбил маленькую девочку и скрылся с места происшествия, виновника разыскивают.

В Иркутске, напомним, в мае произошла трагедия, в результате которой под колеами автомобиля погиб 11-классник...

Продолжать можно долго. И какие-то меры для водителей, наверное, действительно нужны. Ведь не каждое подобное ЧП может закончиться легким испугом. Сколько мы знаем об изувеченных детях, вынужденных проводить жизнь после серьезных ДТП в инвалидных колясках, о том, как в одну секунду родители оставались без любимого ребенка. И меры должны быть действенными, работать и распространяться на всех без исключения, без оглядки на туго набитые кошельки, позволяющие иногда легко уходить от наказания. Увы, так бывает...

По инф. rosbalt.ru

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