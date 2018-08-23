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Возмущение проблемами ЖКХ привело пенсионерку на скамью подсудимых: экстремистка!
По инф. rosbalt.ru   
23 Августа 2018 г.
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В одном из сел Свердловской области пенсионерку судят за короткое объявление для соседей о приезде журналистов федерального канала из-за проблем с водоснабжением.

Как сообщает «Между строк», 63-летняя Ирина Куценок сообщила редакции ГТРК «Вести Урал» о том, что в селе Покровское уже два месяца нет горячей воды.

«Воду отключили 1 июня. В администрации говорили, что её не будет только две недели, но с тех пор прошло уже два месяца. Тогда я обратилась в „Вести Урала“, они помогли нам в прошлом году с мусоркой, после их репортажа мусор стали вывозить. В „Вестях“ сказали, что 1 августа они к нам выедут, и 31 июля я развесила на подъездах домов объявления о том, что приедут областные журналисты по вопросу отсутствия горячей воды, чтобы жители были в курсе. Внизу объявления написала: „Сбор жителей у клуба“. Но в редакции „Вестей“ мне сказали, что они не приедут, так как в администрации им дали гарантию, что 3 августа нам горячую воду дадут», — рассказала Куценок.

По словам женщины, объявления о сборе жителей оперативно сняли. Вместо них появились листовки, в которых было написано, что 3 августа в селе будут проходить опрессовки. Ирина Куценок все же пришла 1 августа к местному клубу на случай, если у кого-то из жителей Покровское имеются вопросы по теме отключения горячей воды. Там ее встретили глава Покровской территориальной администрации Марина Сельская и депутат Горноуральской гордумы Алла Семенова.

«Они начали на меня орать, обвинять в том, что я устраиваю несанкционированное собрание. А позже выяснилось, что глава администрации Марина Сельская еще и написала на меня заявление в прокуратуру, обвинила меня в организации и проведении публичного мероприятия без подачи уведомления в администрацию, что я протесты какие-то организовываю. После этого ко мне пришел участковый, сообщил о том, что мне необходимо явиться в суд. А я ведь даже и не выступала нигде, журналисты-то не приехали. То есть меня теперь будут судить за то, что я в СМИ, на телевидение обратилась! Мы что, теперь и на это не имеем права, нас штрафовать за это нужно? А хочется ведь просто сдвинуть с места нашу администрацию. Мы ничего от нее не может добиться — ни по воде, ни по диспансеризации, ни по приборам учета. Ну сколько можно терпеть?» — возмущается жительница села Покровское.

Женщине грозит штраф до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов.

По инф. rosbalt.ru

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