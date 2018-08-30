Оправдана! Пенсионерка, возмущавшаяся сельским ЖКХ — не "экстремистка"!

Пригородный районный суд Свердловской области оправдал 63-летнюю жительницу села Покровское, которая обвинялась в организации несанкционированного митинга за то, что пригласила односельчан на встречу с тележурналистами.

Как сообщает АН «Между строк», судья решила прекратить производство по делу «в связи с отсутствием состава административного правонарушения».

Напомним, в начале августа пенсионерка развесила объявления о приезде тележурналистов, которые пообещали приехать и осветить проблему с водоснабжением. Когда телевизионщики связались с властями, те пообещали решить проблему до их приезда, поэтому сюжет делать не стали. Зато глава местной администрации Марина Сельская написала на пенсионерку заявление в полицию, обвинив её в «организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

Депутат Госдумы Данил Шилков попросил свердловского прокурора Сергея Охлопкова проверить деятельность главы Покровской администрации Марины Сельской на предмет превышения должностных полномочий.

По инф. rosbalt.ru

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