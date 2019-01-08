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Анастасия Волочкова решила остаться жить на Мальдивах
По инф. rosbalt.ru   
08 Января 2019 г.
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finiki

Проводя отпуск на Мальдивских островах, балерина Анастасия Волочкова написала в соцсетях, что больше не уедет оттуда.

В своем Instagram артистка заявила, что нашла любимое место на Земле, и будет покидать его только в случае творческой необходимости.

В других постах Волочкова рассказала, что уже обустраивает баню рядом с домом, а также ищет местную школу для дочери Ариадны.

«Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять», — сообщила она.

На фотографиях в соцсети Волочкова демонстрирует прекрасную форму и выкладывает свои знаменитые шпагаты на фоне мальдивских пейзажей. Злым языкам она рекомендует самостоятельно повторить ее экзерсисы.

По инф. rosbalt.ru

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