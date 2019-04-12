Ошибка или халатность? Хирурги железнодорожной клиники обвиняются в смерти пациентки

Уголовное дело против семи сотрудников больницы на станции «Краснодар» ОАО «РЖД», обвиняемых в причинении смерти пациентке, направлено в суд.

Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, женщина в июле 2016 года обратилась в клинику за платными услугами. Во время предоперационной подготовки медсестра больницы допустила дефект проведения манипуляций, повредив внутренние органы женщины.

Однако в течение трех последующих дней руководство и врачи больницы не только не диагностировали повреждения, но и допустили грубые нарушения при лечении возникшего гнойно-воспалительного процесса. В результате женщина скончалась.

Заместителю главного врача по медицинской части, лечащему врачу, заведующему отделением травматологии и ортопедии, врачам-хирургам и медицинской сестре предъявлено обвинение в обвинение по п. «в». ч.2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека). Дело направлено в суд.

Другие новости из сферы здравоохранения - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ