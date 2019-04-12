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Ошибка или халатность? Хирурги железнодорожной клиники обвиняются в смерти пациентки
По инф. rosbalt.ru   
12 Апреля 2019 г.
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Уголовное дело против семи сотрудников больницы на станции «Краснодар» ОАО «РЖД», обвиняемых в причинении смерти пациентке, направлено в суд.

Ошибка или халатность? Хирурги железнодорожной клиники обвиняются в смерти пациентки

Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, женщина в июле 2016 года обратилась в клинику за платными услугами. Во время предоперационной подготовки медсестра больницы допустила дефект проведения манипуляций, повредив внутренние органы женщины.

Однако в течение трех последующих дней руководство и врачи больницы не только не диагностировали повреждения, но и допустили грубые нарушения при лечении возникшего гнойно-воспалительного процесса. В результате женщина скончалась.

Заместителю главного врача по медицинской части, лечащему врачу, заведующему отделением травматологии и ортопедии, врачам-хирургам и медицинской сестре предъявлено обвинение в обвинение по п. «в». ч.2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека). Дело направлено в суд.

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По инф. rosbalt.ru

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