Врачебные ошибки и наказание врачей: где мера справедливости?

Предложение Следственного комитета и Национальной медицинской палаты дополнить уголовную статью о врачебных ошибках наказанием без лишения свободы юридически закрепит то, что сегодня происходит на практике, считает координатор правозащитной организации «Зона права» Булат Мухамеджанов. Как рассказал правозащитник корреспонденту «Росбалта», сейчас медиков практически не лишают свободы за ошибки, приведшие к негативным последствиям для жизни и здоровья пациентов.

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«Я не припомню ни одного случая – ну, вот, кроме резонансного дела Елены Мисюриной в прошлом году, - чтобы суды назначили врачам наказание, связанное с лишением свободы. Как правило, все ограничивается условными сроками либо ограничением свободы. То есть человек в любом случае не попадает в учреждение ФСИН, остается на свободе. Инициатива и предложение Следственного комитета и Национальной медицинской палаты исходит из того, что это преступление – неумышленного характера, а совершено в результате небрежности или ошибки», - сообщил Булат Мухамеджанов.

По мнению правозащитника, важно, чтобы граждане, пациенты были ограждены от таких медиков. «Безусловно, такой работник должен быть лишен права заниматься медицинской деятельностью на определенный срок, а больница должна выплатить справедливую денежную компенсацию пострадавшей стороне», - подчеркнул Мухамеджанов.

Напомним, что одним из наиболее громких уголовных дел, связанных с медициной, стало дело врача-гематолога Елены Мисюриной. Она была приговорена к 2 годам колонии по обвинению в оказании «медицинских услуг ненадлежащего качества». Как сообщалось, врач сделала биопсию пациенту, который через несколько дней скончался. Однако в защиту Мисюриной выступили врачи и эксперты. В итоге приговор Мисюриной был отменен, а дело вернули в прокуратуру.

По инф. rosbalt.ru

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