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Актер Юрий Беляев жалуется на тоску без работы...
По инф. mirnov.ru   
20 Сентября 2018 г.
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theater

Юрий Беляев переживает не лучшие времена. По словам известного актера, сейчас он сидит дома без работы.

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Юрий Беляев и его супруга, актриса Татьяна Абрамова побывали на кинофестивале «Волоколамский рубеж». Однако привычного искрящегося оптимизма известная пара на сей раз не излучала. Видимо, причиной тому и стали профессиональные неурядицы отца семейства.

- Пока сижу без работы, съемок практически нет, - признается Беляев. - Играть в плохих сериалах отказываюсь, хотя иногда роли бандитов и отморозков предлагают. Это просто отрицательно влияет на мое самочувствие, портит ауру. Из-за этого даже из театра «Содружество актеров Таганки» ушел, в котором много лет работал, потому что понял, что перспектив для актера моего ампула - ну просто никаких. Теперь вот в огороде копаюсь, чтобы на зиму урожай овощей собрать и сохранить.

Правда, как уверяет актер Тимофей Федоров, его старший коллега все-таки несколько сгущает краски, ну или просто скромничает. Беляева зовут и в кино, и в антрепризы, просто сейчас он решил взять паузу - занимается домом, детьми, хозяйством. Видимо, все-таки у жены, Татьяны Абрамовой, с работой складывается сейчас куда лучше - вот Беляев и уступил ей пальму первенства. Хотя при этом сам страдает...

По инф. mirnov.ru

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