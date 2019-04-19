ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

$24 млрд: названо имя самого богатого из граждан России
По инф. rosbalt.ru   
19 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

В рейтинге 200 самых богатых предпринимателей России сменился лидер. Об этом сообщает деловой журнал Forbes. Всего, по данным издания, за год они заработали $496 млрд.

$24 млрд: названо имя самого богатого из граждан России

На первое место вышел совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с $24 млрд.

Он обогнал лидера списка прошлого года Владимира Лисина, который входит в совет директоров НЛМК. На счету Лисина $21,3 млрд.

Замкнул тройку глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов, заработавший $20,7 млрд.

В первую десятку вошли Алексей Мордашов («Северсталь») с $20,5 млрд; Геннадий Тимченко («Сибур» и «Новатэк») с $20,1 млрд; Владимир Потанин из «Интерроса» с $18,1 млрд; акционер «Альфа-Групп» Михаил Фридман с $15 млрд; Андрей Мельниченко (СУЭК, «Еврохим») с $13,8 млрд, Алишер Усманов (холдинги USM) с $12,6 млрд и финансист, бывший губернатор Чукотки Роман Абрамович с $12,4 млрд).

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 