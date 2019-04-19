$24 млрд: названо имя самого богатого из граждан России

В рейтинге 200 самых богатых предпринимателей России сменился лидер. Об этом сообщает деловой журнал Forbes. Всего, по данным издания, за год они заработали $496 млрд.

На первое место вышел совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с $24 млрд.

Он обогнал лидера списка прошлого года Владимира Лисина, который входит в совет директоров НЛМК. На счету Лисина $21,3 млрд.

Замкнул тройку глава компании «Лукойл» Вагит Алекперов, заработавший $20,7 млрд.

В первую десятку вошли Алексей Мордашов («Северсталь») с $20,5 млрд; Геннадий Тимченко («Сибур» и «Новатэк») с $20,1 млрд; Владимир Потанин из «Интерроса» с $18,1 млрд; акционер «Альфа-Групп» Михаил Фридман с $15 млрд; Андрей Мельниченко (СУЭК, «Еврохим») с $13,8 млрд, Алишер Усманов (холдинги USM) с $12,6 млрд и финансист, бывший губернатор Чукотки Роман Абрамович с $12,4 млрд).

Напомним, что в 2018 году на 3% богатейших россиян приходилось 89% всех активов, 92% срочных вкладов и 89% наличных сбережений

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По инф. rosbalt.ru

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