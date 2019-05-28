В Бурятии придумывают название для скульптуры в Баргузинском заповеднике

Скульптор из Бурятии Баир Сундупов сделал подарок Баргузинскому заповеднику. Он передал учреждению небольшую скульптуру высотой 1,5 метра. Об этом Сундупов написал на своей странице в Фэйсбуке.

Известно, что бронзовая скульптура будет стоять на въезде в парк «Заповедное Подлеморье». Ее рабочее название - «Байкальские легенды». Однако автор и руководство парка предложили всем жалеющим отправлять свои варианты.

- «Поступило предложение назвать «Мать Байкала». Как думаете? Может у кого возникнут интересные названия, предложите!», - написал Сундупов.

Многие откликнулись на просьбу скульптора, разместив свои названия в комментариях. Между тем, художник, отвечая на вопрос одного из подписчиков, написал, что во время изготовления скульптуры думал, как спасти Байкал.

По инф. Восток-Телеинформа

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