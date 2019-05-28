ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

В Бурятии придумывают название для скульптуры в Баргузинском заповеднике
По инф. Восток-Телеинформа   
28 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Скульптор из Бурятии Баир Сундупов сделал подарок Баргузинскому заповеднику. Он передал учреждению небольшую скульптуру высотой 1,5 метра. Об этом Сундупов написал на своей странице в Фэйсбуке.

Бурятский скульптор сделал бронзовый подарок заповеднику

Известно, что бронзовая скульптура будет стоять на въезде в парк «Заповедное Подлеморье». Ее рабочее название - «Байкальские легенды». Однако автор и руководство парка предложили всем жалеющим отправлять свои варианты.

- «Поступило предложение назвать «Мать Байкала». Как думаете? Может у кого возникнут интересные названия, предложите!», - написал Сундупов.

Многие откликнулись на просьбу скульптора, разместив свои названия в комментариях. Между тем, художник, отвечая на вопрос одного из подписчиков, написал, что во время изготовления скульптуры думал, как спасти Байкал.

По инф. Восток-Телеинформа

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 