- В Бурятии на средства президентского гранта заработали семейные экостудии

Проект семейной экостудии «Урлагша» стартовал в селах Цолга и Гашей Мухоршибирского района Бурятии. Создание экостудии впервые за много лет позволило взрослому и младшему населению получить возможность приобщиться к традиционной бурятской культуре, занимаясь рукоделием и изготовлением изделий из дерева. Как сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу правительства РБ, проект был создан на средства гранта президента России.

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Президентский грант выиграло региональное общественное движение «Хранители Байкала». Проект реализуется в селах Цолга и Гашей. Экостудия включает три кружка, которые направлены на обучение мальчиков и девочек работе по дереву, швейному делу, а также экологическому воспитанию. Было приобретено специальное оборудование и с января началось обучение. Интерес к работе экостудии большой, причем не только у детей, но и взрослых. В кружках обучаются в основном дети из многодетных семей, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

В Цолге, расположенной в 100 километрах от Улан-Удэ, проживает более 700 человек, но нет дома культуры. А в школе, где на средства гранта оборудована мастерская, около 10 лет не проводились подобные уроки труда.

На организацию работы экостудии, цель которой – приобщить детей и взрослых к традиционной бурятской культуре, региональное общественное движение «Хранители Байкала» получило более одного миллиона рублей из федерального бюджета. На данный момент уже закуплено пять швейных машинок, пять детских станков для работы по дереву и расходные материалы.

- Проект направлен на профилактику зависимого поведения от цифровых гаджетов и создание условий для формирования трудовых и экологических навыков у детей и подростков через совместную деятельность с родителями, взрослыми. А это возможно посредством воспитания у подрастающего поколения правильного отношения к культурному наследию прошлого, - говорит председатель совета РОД «Хранители Байкала» Дулма Содномова.

В экостудии сформировано несколько кружков. Основные - «Дело мастера боится» и «Хозяюшка», где дети с помощью закупленного оборудования смогут изготавливать и шить различные изделия, игрушки в национальном стиле. Изделия, изготовленные руками детей, станут наглядными средствами при изучении материально-культурных, трудовых и экологических традиций бурят и будут использоваться на интерактивных занятиях кружка «Краевед - эколог».

Организаторы проекта планируют провести ярмарку-выставку изделий, а также выездную мобильную мастерскую в соседние села, чтобы рассказать о проекте и поделиться своим опытом. По итогам будет организован республиканский воркшоп «Национальные традиции: семья, экология и труд», на который планируется собрать до 80 человек участников.

По инф. Восток-Телеинформа

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