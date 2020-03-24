Женщинам нужен белок, чтоб укрепить сердце

Кардиологи назвали способную предотвратить мерцательную аритмию еду, пишет "РГ" .

Белковая пища необходима женщинам старшего возраста

Американские кардиологи выяснили, что употребление 58-74 граммов белка в день снижает у женщин риск развития фибрилляции предсердий (или мерцательной аритмии) - нарушения сердечного ритма, которое провоцирует инсульт и сердечную недостаточность.

- Когда мы говорим об увеличении потребления белка, то его источниками должны быть полезные продукты - куриная грудка или лосось, греческий йогурт, яйца, а не чизбургеры и другая пища с высоким содержанием насыщенных жиров, холестерина и сахара, - пояснил доктор медицины, научный сотрудник Стэнфордского университета и ведущий автор исследования Даниэль Гербер.

Сообщается, что в рамках работы специалисты изучили данные более 99 тысяч женщин, средний возраст которых составил 64 года. Медики отметили, что белок является важной частью женского рациона, особенно с возрастом. Он помогает предотвратить хрупкость костей и потерю мышечной массы.

Работа медиков была представлена на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов.

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