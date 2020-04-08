Врачи выяснили, какой витамин особенно важен в период эпидемии коронавируса

Назван витамин, нехватка которого усугубляет воздействие коронавируса, пишет "РГ" .

Витамин D особенно важно принимать, когда нет возможности бывать на солнце

Исследователи из Ирландии выяснили, что витамин D играет важную роль в профилактике респираторных инфекций, в том числе, и COVID-19, сокращении использования антибиотиков и укреплении иммунитета в целом.

- Есть доказательства, подтверждающие роль витамина D в профилактике инфекций грудной клетки, особенно у пожилых людей. Как показала одна из работ, витамин D смог снизить риск развития инфекций наполовину у людей, которые принимали добавки с витамином, - пояснил профессор Роуз Энн Кенни.

- Наша работа продемонстрировала, что у людей с дефицитом витамина D фиксируется существенно более слабый иммунный ответ на инфекцию, - добавил доктор Имон Лэйрд.

При недостатке солнца в регионе специалисты рекомендуют регулярно есть пищу, содержащую витамин D. Это яйца, печень, жирная рыба (лосось или скумбрия), злаки и молочные продукты.

Отмечено, в группу риска по дефициту витамина D попадают страдающие от ожирения, люди с низкой физической активностью, пациенты с астмой или хроническим заболеванием легких.

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