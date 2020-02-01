Врачебная тайна: когда надо молчать, а когда информация может быть и раскрыта

Многим из нас наверняка приходилось слышать о так называемой врачебной тайне, однако понимание, что именно она в себя включает, когда может быть нарушена и к каким последствиям может привести неправомерное разглашение сведений и о пациентах, есть далеко не у всех.

Секретная информация

Под врачебной тайной понимается запрет на разглашение сведений о пациенте, в том числе его личных данных, диагнозе и его последствиях, без согласия на то самого пациента. Право на сохранение медицинской тайны защищается Конституцией, Уголовным кодексом РФ и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», – объясняет юрист Олег Рабушенко.

– В соответствии с последним запрещено разглашать:

факт обращения в медицинское учреждение за лечебно-профилактической помощью ;

за ; результаты проведенных анализов и обследований, поставленный диагноз;

факт обращения в конкретное учреждение здравоохранения и прохождение лечения в нем;

информацию о психическом состоянии гражданина, наличии психических расстройств и сведения о прохождении лечения в соответствующем медучреждении;

гражданина, наличии и сведения о в соответствующем медучреждении; сведения о факте усыновления или удочерения ребенка ;

или ; сведения, не носящие медицинский характер, например, информацию о завещании, личных взаимоотношениях с родственниками, наличии ценного имущества и другое.

По словам юриста, сообщать сведения, попадающие под врачебную тайну, о дееспособном пациенте без его согласия нельзя даже его родственникам. «Исключение составляют лишь отдельные случаи, например, если перспективы заболевания пациента неутешительны либо сам пациент не давал запрета на передачу родственникам сведений о болезни и лечении», – уточняет эксперт. Разглашать подобную информацию можно лишь с письменного согласия пациента либо его законного представителя.

Исключение из правил

В соответствии со ст.13 вышеуказанного ФЗ, разглашать информацию, имеющую статус медицинской тайны, без согласия пациента (или его законного представителя) можно лишь в отдельных случаях, среди которых:

для прохождения курса лечения пациентом, неспособным выразить свою волю из-за состояния здоровья ;

; при возникновении угрозы массового распространения различного рода отравлений, поражений и инфекционных заболеваний ;

; при оказании срочной медицинской помощи пациенту в возрасте до 15 лет в целях информирования родителей либо его законных представителей;

пациенту в возрасте до 15 лет в целях информирования родителей либо его законных представителей; при необходимости, возникшей вследствие расследования или судебного разбирательства, по запросу органов дознания и следствия и т. д.

Также важно понимать, что любое нарушение прав пациента (и неправомерное разглашение врачебной тайны в том числе) влечет за собой дисциплинарную, гражданскую и уголовную ответственность, – напоминает юрист. – При этом охрана врачебной тайны является обязанностью всего медперсонала, имеющего к ней прямое отношение.

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