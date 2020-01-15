Отчего умер пациент? Родственники имеют право знать!

13 января Конституционный суд обязал законодателей внести поправки в части закона «Об основах охраны здоровья граждан», которые запрещают выдавать копии медицинских документов умерших пациентов их родственникам.

Суд признал неконституционным отказ в предоставлении этой информации, пишет «Медвестник». До внесения изменений в закон медорганизации обязаны будут предоставлять копии документов супругам, близким родственникам или иным людям, указанным в пациентском информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство. Отказ возможен только в случае, если гражданин при жизни запретил предоставлять эту информацию родственникам.

Разбирательство было инициировано стороной умершего 70-летнего пациента из Кирова Евгения Свечникова. Его супруга обвиняла Кировский НИИ гематологии и переливания крови в некачественном лечении. Для отстаивания своей позиции ей были необходимы медицинские документы, которые медучреждение отказывалось выдавать со ссылкой на врачебную тайну. На стороне НИИ оказались прокуратура и суды, включая Верховный суд.

Конституционный суд же решил, что информация о здоровье родных важна не только для оценки проведенной терапии, но и для диагностики генетических, инфекционных и иных заболеваний в семействе.

В октябре Конституционный суд обращался за экспертным заключением по этому спору в Институт права и публичной политики. Ранее, в 2017 году, законодатели отклонили инициативу по изменению закона в сторону презумпции согласия пациента на доступ родственников к его истории болезни.

По инф. sobesednik.ru

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