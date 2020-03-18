ВОЗ дала совет, чем облегчить симптомы при коронавирусе 

ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19, сообщает "РГ" .

Парацетомол не надо принимать для профилактики

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать. Об этом сообщил на брифинге в Женеве пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Ландмайер.

Речь идет не о специфическом лечении, а исключительно об облегчении симптомов заболевания: парацетамол используют при ОРВИ и гриппе для снижения температуры тела при лихорадке и облегчения других симптомов: ломоты в суставах, головной боли.

Непосредственно на вирус парацетамол, относящийся к нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП), не действует.

При этом еще один популярный НПВП - ибупрофен, который также понижает высокую температуру и облегчает симптомы при простудных заболеваниях, применять без назначения врача в ВОЗ не рекомендовали.

Важно отметить, что для профилактики или при бессимптомном течении заболевания принимать парацетамол бесполезно.

"Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности (при COVID19 - ред). Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения", - сказал он.

По его словам, если ибупрофен выписан врачом и необходим по медицинским показателям, то его можно принимать.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.

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