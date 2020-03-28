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Витамин Д поможет восстановиться после перелома шейки бедра
Владимиров Алексей, Sobesednik.ru   
28 Марта 2020 г.
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Витамин D может повысить шансы на восстановление подвижности после переломов шейки бедра.

Витамин Д поможет восстановиться после перелома шейки бедра

Пожилые люди часто не могут встать на ноги после перелома шейки бедра

Исследователи изучали воздействие витамина D на послеоперационную мобильность пациентов с переломами шейки бедра. Эти тяжелые травмы часто становятся причиной инвалидности, и даже после операций некоторые пациенты плохо восстанавливают подвижность, впоследствии проводя большую часть времени в сидячем или лежачем положении. А это существенно сокращает продолжительность жизни и снижает ее качество.

В исследовании приняли участие 290 пациентов старше 65 лет, прошедшие через операции в связи с переломами. Уровень витамина D определялся в сыворотке крови и через питание. При увеличении его показателей в крови свыше 12 нанограмм на миллилитр (12 частиц на миллиард) вероятность восстановления способности самостоятельно ходить через 30 и 60 дней после операции намного возрастала.

А вот нехватка этого витамина была связана с уменьшением числа эпизодов вставаний на ноги после переломов шейки бедра и операций. Вырастал риск инвалидности. Исследование было наблюдательным, его авторы не смогли объяснить, почему нехватка данного витамина вредит подобным пациентам. На этот вопрос должны ответить другие научные работы.

 

По инф. sobesednik.ru

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