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У каких болячек зимой больше шансов?

По инф. "Российской газеты"   
16 Января 2020 г.
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"РГ": врачи назвали самые опасные "зимние" болезни.

У каких болячек зимой больше шансов?

Зимой люди чаще простужаются и плучают травмы из-за гололеда

Самые коварные заболевания зимой - грипп и вирусная инфекция, а также переломы. А самые опасные из-за своих осложнений - артрит, астма и сердечно-сосудистые недуги. Такова версия эксперта "Вечерней Москвы" медицинского блогера и врача-терапевта высшей категории Алексея Водовозова.

Острая вирусная инфекция относится к самым распространенным болезням холодного времени года. От гриппа защита одна - прививка, которую можно делать не только загодя, как считалось раньше, но и в течение всего срока риска.

Кстати, некоторые люди рассказывают, что вот хоть и прививался - но все равно заболел. Ценность прививки не в том, чтобы вообще не чихнуть ни разу, а в том, что болезнь можно было перенести в таком случае легко и, главное, без осложнений.

Лучшей профилактикой гриппа, врач считает иммунитет самого человека и его умение поберечься: не посещать людные места, одеваться по сезону, не кутаться, в меру отдыхать и высыпаться и чаще гулять на свежем воздухе.

Страдающим бронхиальной астмой нужно быть осторожными, выходя из тепла на холод и ветер.

Нужно быть внимательным на улице на скользких дорожках и использовать противоскользящие приспособления для обуви. Тогда шанс неудачно упасть значительно снижается.

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