Симптомы болезни Паркинсона: когда стоит обратиться к неврологу

Не только болезнь Альцгеймера отнимает у человека воспоминания. Есть еще как минимум одно заболевание, при котором страдает память – болезнь Паркинсона, про симптомы которой рассказывает "МК-Латвия" .

Что такое болезнь Паркинсона?

Болезнь Паркинсона встречается намного реже, чем Альцгеймера, но это второй по распространенности неврологический диагноз, который делает пожилых людей инвалидами.

В чем-то они похожи: и Паркинсон, и А­льцгеймер – болезни, встречающиеся в основном в пожилом возрасте, которые начинаются незаметно, а развиваются медленно. Их причины точно неизвестны, вылечить их на сегодняшний день невозможно – можно лишь облегчить в какой-то степени проявления болезни, дав человеку возможность как можно дольше вести нормальный образ жизни. Как и в случае с Альцгеймером, при болезни Паркинсона, если нет лечения, от постановки диагноза до последней стадии проходит в среднем 8–10 лет. В том и другом случае болезнь разрушает нейроны в головном мозге.

Если при болезни Альцгеймера нарушение памяти – главный симптом, то при Паркинсоне на первый план выходят двигательные проблемы – с них все начинается.

Многие встречали людей с такими симптомами, не подозревая, что дело в болезни Паркинсона, потому что проявления – семенящая походка, дрожащие руки, нетвердый, как бы рваный почерк, манера качать головой, как будто кивая – кажутся характерными для стариков. Но со временем к двигательным расстройствам присоединяются и другие – бессонница, депрессия, проблемы с памятью и речью. И они, к сожалению, тоже неизлечимы.

Важно! Если есть повод подозревать болезнь Паркинсона, обращаться за помощью нужно к неврологу.



Кто такой Паркинсон?

Алоиз Альцгеймер, чьим именем названа старческая деменция, был первооткрывателем этой болезни. А Джеймс Паркинсон, в честь которого названа болезнь Паркинсона, – нет. Это открытие принадлежит сразу нескольким европейским врачам, среди которых был Жан Шарко – знаменитый французский невролог, придумавший, кроме прочего, еще и душ Шарко. Джеймс Паркинсон тоже был врачом, но прославился больше своими занятиями геологией и политикой. В 1817 году он написал работу о болезни, жертв которой нередко встречал в жизни и которую назвал дрожательным параличом. Спустя полвека Жан Шарко предложил назвать этот недуг именем Паркинсона.

Дрожание рук, семенящая походка и другое

Даже в семье, где живет пожилой человек, на первые проявления болезни Паркинсона часто не обращают внимания: возраст, что поделать! На самом деле, как в случае с Альцгеймером, поставить диагноз как можно раньше очень важно, потому что современные препараты хоть и не могут вылечить эту болезнь, но могут отодвинуть момент, когда больной станет беспомощным инвалидом. Вот характерные признаки, по которым можно заподозрить, что у человека, возможно, развивается болезнь Паркинсона.

■ Кивки головой. Этот признак называют синдромом «да-да» или «нет-нет» – человек совершает мелкие движения головой, как будто постоянно с чем-то соглашаясь, или, наоборот, отрицая.

■ Счет монет. Типичный симптом болезни Паркинсона – мелкие движения пальцами рук, как будто человек пересчитывает мелочь или скатывает что-то в горошины.

■ Замирание. Этот симптом не так ярок, как счет монет, но стоит обращать внимание на эпизоды, когда пожилой человек надолго замирает в какой-то позе.

■ Семенящая походка. Для старческого возраста характерна особая походка, но особо тревожные признаки – это ситуация, когда тело будто опережает ноги.

■ Замедленная мимика. Бывает и так: улыбка на лице человека появляется позже, чем должна бы. На такие «опоздания» тоже нужно обращать внимание.