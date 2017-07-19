Профилактика диабета - это здоровый образ жизни и внимание к себе

В Европе, если больной сахарным диабетом нарушит порядок лечения и допустит у себя гипогликемический криз, его могут наказать, лишив водительских прав. Настолько строг подход к ответственности человека за свое здоровье и лечение. У нас пока даже на диспансеризацию "загнать" народ не всегда получается. А потому "нелеченого" диабета в России - 85% от общего числа больных, сообщает "Российская газета". Такая вот тревожная статистика.

Симптомы диабета проявляются не сразу

О профилактике диабета лучше начать думать заранее. Тогда и лечиться не придется

Диагноз "сахарный диабет" в нашей стране у 4,5 млн человек. Но реально больных минимум вдвое больше - до 10 млн. Причем 85% из них, как говорят врачи, "не достигают цели лечения", то есть или не лечатся совсем, или лечатся неэффективно.

Почему так происходит? Да потому, что диабет уже может вовсю хозяйничать в организме, а человек об этом не подозревает и "зарабатывает" тяжелые осложнения. Он приходит к врачу потому, что испортилось зрение или обострились проблемы с сердцем, и, только обследовавшись, узнает, что виной всему - диабет.

Итак, из 9-10 млн россиян с диабетом диагноз поставлен только половине. Из этих 4,5 млн достигает цели лечения (а цель вполне конкретная - снизить и поддерживать в норме уровень глюкозы в крови) опять-таки только половина (примерно 1,5 млн человек). И лишь каждый второй из этих 1,5 млн живет без осложнений. Так что врачи бьют тревогу и говорят об "эпидемии", ведь больных с каждым годом становится все больше. К 2030 году, по прогнозам Международной федерации диабета (IDF), заболеваемость в России вырастет в 1,5 раза.

Достичь цели при лечении диабета не всегда просто. Это плохая новость. Но есть и хорошая: это такое заболевание, течение которого во многом зависит от самого пациента. И такие советы врача, как позаботиться о правильном питании, отказаться от вредных привычек и не забывать о физнагрузках, - это самые необходимые лечебные назначения.

Конечно, нужны и эффективные лекарства. При диабете 1-го типа, когда организм полностью перестает вырабатывать инсулин, вводить его в организм нужно постоянно. Но 90-95% всех случаев болезни - это диабет 2-го типа, когда инсулин вырабатывается недостаточно или плохо усваивается. Здесь иногда нужны препараты, снижающие уровень глюкозы. А в некоторых запущенных случаях также не обойтись без инсулина. Но лучше до тяжелого состояния не доводить.

Пять шагов в профилактике диабета

А для этого нужно выполнить пять простых шагов.

1. Оценить степень риска

Возраст. Обычно диабетом 2-го типа заболевают после 40 лет. Симптомы проявляются постепенно, поэтому человек долгое время не подозревает, что болен.

Наследственность. Если у кого-то из родителей диабет, риск заболеть больше.

Лишний вес. Многие люди с диабетом 2-го типа долгое время имели избыточный вес. Но жировая ткань, по сути, является еще одним гормональным органом, влияющим на обмен веществ. Клетки жировой ткани плохо усваивают инсулин, и в результате уровень глюкозы в крови повышается.

Нездоровое питание, гиподинамия. Это прямой путь в толстяки с вытекающими последствиями.

Стрессы, курение, плохая экология. Все это увеличивает риск заболеть. Двое из трех больных диабетом - горожане.

2. Позаботиться о правильном питании

Еда должна быть разнообразной, нужны полноценные белки, в том числе животного происхождения - нежирное мясо, рыба, молоко, кисломолочные продукты.

Норма овощей и фруктов - пять порций в день. Порция - объем, умещающийся в пригоршне. Это одно маленькое или половинка большого яблока, пара мандаринов, небольшая чашка салата.

Насыщенных жиров должно быть не более 1/3 от дневной нормы, остальное - растительные масла. Надо ограничить количество сметаны, сливочного масла, жирного сыра, колбасы с сосисками, ведь в них много "скрытого" жира.

"Быстрые" углеводы вредны - сахар, конфеты, выпечка, мороженое, сладкая газировка - чем меньше, тем лучше. Правильно есть - дробно, 5-6 раз в сутки небольшими порциями (в объеме примерно стакана).

Нормальный темп похудения: 0,5-1 кг в неделю, это не вредит здоровью.

3. Вспомнить о физнагрузках

Главная задача - без фанатизма, но регулярно. Выматывать себя тренировками не нужно. А вот подобрать приятную активность и заниматься не менее 30 минут 3-4 раза в неделю - самое то, рекомендует ВОЗ. Именно физическая активность - один из лучших способов стабилизировать уровень глюкозы в крови.

Если вы пока не дружите со спортом, начинайте с малого: например, пеших прогулок. Всего 30 минут подобной активности 5 дней в неделю хорошо защищают от развития диабета 2-го типа. Прежде чем приступать к тренировкам, попросите врача оценить ваше физическое состояние и подобрать оптимальную нагрузку.

Регулярные умеренные занятия - это гораздо полезнее, чем интенсивные, но редкие. То есть лучше 5 раз в неделю по полчаса, чем 2,5 часа за один раз.

Выберите активность по душе: заниматься нужно с удовольствием, а не из-под палки. Если нет компании - заведите собаку и выгуливайте ее утром и вечером. Заодно "выгуляетесь" сами.

4. Прислушайтесь к организму

Есть симптомы, на которые мы можем долгое время не обращать внимания, но они, как красные флажки, указывают, что, возможно, у вас диабет.

Симптомы сахарного диабета

Надо насторожиться, если у вас:

Часто возникает сильная жажда.

Учащенное мочеиспускание.

Если вы поранились, царапины и ранки заживают дольше обычного.

Ухудшилось зрение.

Вы чувствуете разбитость, слабость, вялость, нет сил ни на что.

5. Не откладывать визит к врачу

Если у вас возник хотя бы один симптом из перечисленных, покажитесь эндокринологу. Врач проведет нужные исследования, установит диагноз и начнет лечение.

Кстати, самый простой анализ крови на сахар можно сделать и самостоятельно. После 40 лет такой "контрольный" тест нужно выполнять регулярно.

Как у них

Диабет одинаково угрожает и развитым, и бедным странам. Это глобальная проблема. В Европе, Китае, Северной Африке, как и в России, уровень заболеваемости составляет примерно 9% от общего населения. В Индии чуть ниже - 8,5%, в США и Канаде - выше, порядка 12,9%. Такие данные были приведены на международной конференции по диабету в Копенгагене.

"Для населения развитых стран, особенно горожан, характерен схожий образ жизни с невысокой физической активностью и несбалансированным питанием, - пояснил "РГ" глава датской фармкомпании профессор Ларс Фруергор Йоргенсен. - А в бедных странах большая часть населения не может себе позволить качественную еду, там с избытком потребляют углеводы, сахар, а белка в ежедневном рационе часто недостает".





По словам профессора, даже в развитой Европе существуют проблемы с ранней диагностикой. "В России есть программа диспансеризации, и это важно: если человек ее проходит, ему делают необходимые тесты и выявляют заболевание вовремя, - отметил Ларс Йоргенсен. - В ЕС, в частности в Дании, скрининговые программы не входят в медицинскую страховку, и диктовать пациенту необходимость таких исследований врач не вправе. У нас каждый несет ответственность за себя. Но, например, если больной диабетом водитель дважды допускает развитие гликемического криза, нарушив схему лечения, его могут лишить права управлять автомобилем, потому что в таком состоянии он может быть опасен на дороге".

В европейских странах все серьезнее задумываются о необходимости раннего выявления диабета. В Дании организован специальный фонд, из которого финансируется программа по предотвращению диабета. 7 миллиардов датских крон тратятся не только на улучшение диагностики, но и на работу с пациентами, обеспечивающую их приверженность лечению. Важно, чтобы больной соблюдал правила питания, активно двигался, постоянно самостоятельно контролировал уровень глюкозы в крови и регулярно проходил обследования, выполнял все назначения врача.

На помощь пациентам приходят технические новинки: например, уже разработана шприц-ручка для введения инсулина с функцией памяти, которая "подсказывает" больному, что пора делать укол. А в Швеции сейчас тестируют пилотную программу, благодаря которой пациент и врач смогут, введя данные о схеме лечения и образе жизни больного, получить прогноз развития болезни.