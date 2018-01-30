Препараты для потенции - способ вернуть радость близости

Такая проблема как снижение потенции может возникнуть не только у зрелых мужчин, но и у молодых и активных. И врачи отмечают, что таких случаев становится все больше. Что же делать в таком случае?
Сейчас можно быстро исправить подобную ситуацию: просто купить препараты для потенции хорошего качества в нужной дозировке. И это действительно прекрасная возможность сделать свою сексуальную жизнь долгой и полноценной, вне зависимости от возраста, и доставлять радость любимой женщине.
Возможные причины снижения потенции
Однако, если снижение потенции не является естественным процессом, связанным с возрастным угасанием половой активности (что желательно подтвердить обследованием), то это нарушение можно и нужно лечить.
Следует понимать, что мужская сила – это индикатор мужского здоровья, поэтому если снижение потенции – не временное явление, то следует обязательно обратиться к врачу. Такими расстройствами занимается уролог-андролог. При этом многие расстройства потенции лечатся вполне успешно.
Эректильная дисфункция часто связана с заболеваниями внутренних органов и поэтому может быть признаком патологии сердечно-сосудистой системы, эндокринных нарушений, болезней мочеполовой сферы.
И, конечно, одной из частых причин нарушений потенции является хронический стресс или депрессия.
По статистике, чаще всего к проблемам с мужской силой приводят сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и психогенные факторы.
Профилактика импотенции
Сохранить мужскую силу до глубокой старости абсолютно реально и никаких секретных средств для этого не требуется.
Необходимо поддерживать нормальное кровообращение, своевременно лечить воспалительные заболевания, укреплять иммунитет. Также важен нормальный гормональный фон и умение противостоять стрессам, сохраняя психологическое равновесие.
Всё перечисленное достигается с помощью соблюдения правил здорового образа жизни. И чем раньше мужчина начнет заботиться о себе, тем лучше.
Для нормальной потенции губителен сидячий образ жизни, так как это приводит к ухудшению кровотока и снижению уровня тестостерона. Тоже можно сказать про злоупотребление алкоголем и вредной пищей.
Чревата проблемами как редкая и нерегулярная, так и беспорядочная половая жизнь.
Плохо сказывается на состоянии мужской половой сферы и постоянное нарушение температурного режима. При этом вредит как переохлаждение, так и перегрев. Поэтому важно одеваться по погоде.
Кроме того, мужчинам старше 40 лет, даже при отсутствии жалоб на здоровье, желательно ежегодно посещать уролога, делать УЗИ простаты и сдавать кровь на простат-специфический антиген. Особенно это важно для тех, у кого неблагополучная наследственность.
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