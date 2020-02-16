Никак не можете согреться? Надо выяснить причину

Способность организма поддерживать температуру тела в определённых границах называется терморегуляцией. Этот процесс представляет собой один из аспектов гомеостаза – состояния равновесия между внутренней средой организма и его внешним окружением. Система теплорегуляции настроена на то, чтобы увеличивать теплообразование при снижении температуры тела и, наоборот, уменьшать его при повышении температуры тела.

Терморегуляция может нарушаться по разным причинам

Если на улице холодно и вас знобит – это нормальная реакция организма, направленная на усиление кровообращения.Но если озноб появляется в тёплом помещении без каких-либо причин (например, сильных эмоций или длительного недосыпания), надо проконсультироваться с врачом. Мерзлявость может быть симптомом неблагополучия в организме.

Проблемы с щитовидной железой

Если человека бросает в холод даже в жаркий день, у него могут быть проблемы со щитовидной железой. Дело в том, что именно гормоны, вырабатываемые щитовидкой, обеспечивают терморегуляцию организма. У здорового человека температура тела в любую погоду примерно одинакова, но при гипотиреозе (снижение функции щитовидки) из-за недостатка гормонов человек мёрзнет даже в жару. В таких случаях температура тела может снизиться до 35⁰С. Косвенным признаком гипотиреоза служат частые инфекции (гормоны отвечают и за поддержание иммунитета), сухость кожи и ломкость волос.

Если у вас есть все эти признаки, обратитесь к эндокринологу. Он предложит вам сдать анализы на гормоны щитовидной железы и, если нарушение обнаружится, назначит необходимо лечение.

Низкое давление

На зябкость часто жалуются и люди с гипотонией, у кого артериальное давление постоянно держится на отметке 100/60 мм рт. столба и ниже. При пониженном давлении кровь медленнее циркулирует по сосудам, тонус их стенокснижается, появляется зябкость.

Если понижение АД не вызвано какой-либо серьёзной патологией, то справиться с ознобом можно довольно просто. Снять его помогут крепкий чай и кофе. А для того чтобы улучшить кровоток и укрепить сосуды, надо закаливаться, посещать парную баню, заниматься фитнесом.

Бедный рацион

Для того чтобы похудеть, многие переходят на низкокалорийные диеты. А вегетарианцы отказываются от белков и жиров животного происхождения. Эти ограничения могут вызывать замедление обменных процессов в организме и, как следствие, снижение температуры тела, особенно в холодное время года.

Врачи и диетологи рекомендуют подходить к питанию очень серьёзно, не хвататься бездумно за строгие диеты. Важно, чтобы рацион был сбалансированным. Зимой в нём должны присутствовать белки и жиры животного происхождения. А вегетарианцы могут вместо мяса потреблять другие содержащие белок продукты – бобовые, орехи, соевые заменители мяса.

Низкий гемоглобин

Гемоглобин отвечает за доставку кислорода к органам и тканям. При анемии, когда его не хватает, возникает кислородная недостаточность (гипоксия), которая проявляется слабостью, головными болями, бледностью, головокружениями и ощущением зябкости. Причиной низкого гемоглобина может быть не только неполноценный рацион с нехваткой животных белков, витамина В12, но и внутренние кровопотери (кровоточивость дёсен, заболевания желудочно-кишечного тракта и т. п.).

Следите за уровнем гемоглобина в крови. Для этого достаточно сдать общий анализ крови. Если гемоглобин понижен, надо обратиться к врачу, чтобы выяснить причину анемии. И конечно, позаботьтесь о том, чтобы рацион был полноценным.

Спазм сосудов

Спазм кровеносных сосудовсопровождается мышечной дрожью, спазмом кожных мышц, проявляющимся, к примеру, в появлении «гусиной кожи», ощущения озноба. Это состояние особенно характерно для атеросклероза.

Если у вас появились подобные симптомы, обязательно сделайте УЗИ сосудов (допплерографию). Это исследование поможет врачу уточнить диагноз атеросклероза и назначить лечение.

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Соматоформная вегетативная дисфункция нервной системы

В международной классификации так обозначают расстройство, которое мы привыкли называть вегет-сосудистой или нейроциркуляторной дистонией.

При этом синдроме ощущение холода возникает из-за сбоя в работе вегетативной нервной системы, которая отвечает за поддержание гомеостаза (внутреннего равновесия в организме). Его не надо путать с ощущением озноба, которое может появиться у впечатлительных людей при стрессе, – у них это субъективное ощущение, которое проходит, как только человек успокаивается. При вегетативной дисфункции нарушается контроль нервной системы за терморегуляцией. Обычно такое состояние отмечаются у людей, ведущих малоподвижный образ жизни или страдающих психологическими и сосудистыми расстройствами.

Серьёзного облегчения можно добиться с помощью закаливающих и контрастных процедур, разумной физической активности. Помогают лёгкие успокоительные средства, например настойка пустырника.

По инф. 3vozrast.ru

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