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Несколько слов о защите от холода
"МК-Латвия"   
21 Февраля 2018 г.
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Морозы делают риск обморожений актуальным для всех. Вспомним, как в таких ситуациях действовать грамотно, предлагает "МК-Латвия".

Профилактика обморожения

обморожение

Обморожение зимой - частое явление, и не только при сильных морозах

Как опознать

У вас обморожение, если: на лице появились белые или желтоватые пятна, кончики пальцев или какие-то участки кожи потеряли чувствительность – вы не ощущаете, что прикасаетесь к ним, на ощупь кожа на таких участках холодная и плотная. Срочно в тепло!

Что делать при обморожении

Нужно перейти в помещение как можно скорее, снять обувь и одежду, которая может сдавливать обмороженные участки тела. Потом действовать по обстоятельствам: лицо или уши согреть ладонями, кисти рук, например, сунуть под мышки, ноги опустить в теплую воду. Когда конечности отойдут, их нужно промокнуть и прикрыть чем-нибудь мягким (между пальцами проложить сухие салфетки).

Чего не делать никогда!

Ни в коем случае не растирайте обмороженные участки тела – ни ладонями, ни снегом, ни водкой, ни жиром, вообще ничем!

Растирание – гарантированная травма, будет только хуже. Нельзя и греть кожу у источников отопления, под грелкой или в горячей воде, потому что из-за потери чувствительности можно получить ожог. И лучше всего вызвать скорую или отвезти человека в больницу.

Источник: www.mklat.lv

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