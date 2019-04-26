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Мужчины, не пропустите простатит!
Агнесса ЛИ   
26 Апреля 2019 г.
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Мужское здоровье во многом зависит от состояния предстательной железы. Проблемы с этим органом могут начаться в любом возрасте, но чаще доставляют неприятности мужчинам старше сорока лет.

Причины простатита

Предстательная железа - это важнейший орган мужской половой системы и при нарушении её функций, помимо прочего, возникают расстройства в сексуальной сфере.

Самая частая патология предстательной железы, которая встречается почти у половины мужчин трудоспособного возраста – простатит. Это воспалительный процесс, острый либо хронический. Простатит, в зависимости от причины, может возникать у мужчин практически в любом возрасте, но риск увеличивается у мужчин старше 40 лет. Вся нужная информация о функциях предстательной железы, а также о диагностике и лечении простатита собрана здесь https://medprostatit.ru/. Воспаление простаты встречается почти у половины мужчин, поэтому иметь представление об этом заболевании нужно каждому представителю сильного пола.

лечение простатита

 

Причины простатита разнообразны как и формы этого заболевания. Но вот основные:

- неоднократные переохлаждения

- инфекции, которые передаются половым путем, в том числе протекающие иногда почти бессимптомно: хламидиозы, микоплазмозы и так далее.

- нарушения иммунитета

- нерегулярная сексуальная жизнь, воздержание, прерванный половой акт

- стрессы

- гиповитаминозы

- застой крови в органах малого таза из-за сидячего образа жизни или заболеваний

- пренебрежение личной гигиеной

-гормональные расстройства

Всё это говорит о том, что простатит можно предотвратить, если заботиться о своём здоровье.

Простатит может годами протекать бессимптомно, а если его не лечить, то из-за нарушения функций железы возникают серьёзные осложнения. Самые тяжёлые: импотенция, бесплодие и онкологические процессы.

Простатит успешно лечится, особенно если выявлен своевременно. Процесс может быть острым и хроническим.

Симптомы, которые могут указывать на простатит:

- любые проблемы с мочеиспусканием (затруднение, учащение, боль, жжение, ложные позывы)

- снижение либидо

- нарушение эрекции, проблемы с оргазмом

-ускоренное семяизвержние или малое количество эякулята

- симптомы депрессии, подавленность, повышенная тревожность.

При остром простатите может подняться температура и возникнуть сильные боли в паховой области и промежности, особенно во время мочеиспускания.

Хронический простатит более коварен, его симптомы не слишком выражены. Мужчины могут списывать проблемы с либидо и эрекцией на стресс, усталость, возраст и не обращаться к врачу, а боли может и не быть. Именно поэтому случаев хронического простатита очень много и иногда лечение начинают только когда возникли серьёзные осложнения.

Лечение простатита всегда комплексное

Оно направлено на восстановление всех функций простаты.

В лечение входит:

- терапия антибиотиками

- физиопроцедуры

-массаж

Иногда дополнительно назначают средства, улучшающие потенцию и снимающие тревожность.

Самолечение простатита недопустимо!

После лечения болезни мужчине нужно внимательно относиться к своему здоровью и принимать профилактические меры, чтобы избежать обострений болезни. А это, к сожалению, случается достаточно часто.

Разновидностей простатита очень много, а симптомы не всегда очевидны. Поэтому для сохранения здоровья и мужской силы на долгие годы врачи рекомендуют: посещать уролога не только при наличии неблагополучия, но и профилактически не реже одного раза в год. Особенно это важно для мужчин старше сорока лет.

Профилактика онкологии

Стоит сказать несколько слов о профилактике рака простаты, который чаще всего встречается у мужчин старше 60 лет. Эта разновидность рака медленно развивается и хорошо лечится на ранних стадиях. Поводом для обращения к врачу должны стать любые проблемы с мочеиспусканием: боли, затруднения, кровь в моче так далее. Это не является специфическим симптомом онкологии, но требует обязательного обследования.

Лучшие способы профилактики:

- своевременное выявление и лечение простатита и других заболеваний предстательной железы и мочеполовой системы.

- здоровый образ жизни: нормальный вес, физическая активность, полноценное питание.

- анализ крови на ПСА – простатический специфический антиген.

Факторы риска:

-Пожилой возраст

-Малоподвижный образ жизни

-Избыточный вес

- Много жирной пищи, богатой кальцием
- Наследственность (причем не только по мужской линии, но и по женской – наличие у родственниц рака груди)
- Наличие других заболеваний простаты.

Анализ на ПСА рекомендуется делать мужчинам, особенно входящим в группу риска – первый раз в возрасте старше 40-45 лет. Дальнейшие рекомендации даст врач в зависимости от результатов.

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