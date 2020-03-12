Медики выяснили, какую пищу предпочитает наш мозг 

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Чтобы замедлить старение мозга, нужно употреблять меньше простых углеводов
С помощью метода нейровизуализации ученые проследили, как различные виды диеты влияют на возрастные изменения в мозге. Так, согласно исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, наиболее полезной для мозга оказалась низкоуглеводная кетогенная диета.
В последнее время нейрофизиологи всерьез обеспокоены тем, что так называемые возрастные нейробиологические изменения мозга, связанные со старением, все чаще стали наблюдаться у людей более молодого возраста — кому нет еще и пятидесяти. Исследование американских и британских ученых позволило предположить, что виновата в этом, в том числе, богатая углеводами пища, составляющая основу питания в западных странах.
Так, диета с высоким содержанием углеводов с возрастом дестабилизирует функциональную связь между областями мозга. Это в итоге приводит к ухудшению когнитивного восприятия.
В исследовании участвовали около тысячи человек в возрасте от 18 до 88 лет. Наблюдаемая дестабилизация сетей мозга была связана с нарушением когнитивных функций и ускорялась при диабете 2 типа. Это заболевание блокирует способность нейронов эффективно метаболизировать глюкозу.
Профессор кафедры биомедицинской инженерии Университета в Стони Брук Лилианн Мухика-Пароди отмечает, что негативные эффекты возможно предотвратить или даже обратить вспять с помощью диеты — смягчить последствия нарушений метаболизма, заменив глюкозу на кетоны в качестве топлива для нейронов.
Для этого надо свести к минимуму потребление простых углеводов.
По словам профессора, с возрастом мозг начинает терять способность эффективно метаболизировать глюкозу, вызывая медленное голодание нейронов и дестабилизацию мозговых сетей. Более эффективный источник топлива в форме кетонов может обеспечить мозг большей энергией, добавила она.
По мнению ученых, рацион с низким содержанием углеводов может обратить вспять возрастные изменения в мозге. Для этого нужно есть больше мяса или рыбы с салатом, но без зерновых, риса или крахмалистых овощей.
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