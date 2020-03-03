Изюм при диабете? Это нужно решать индивидуально

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При диабете изюм может спровоцировать скачок сахара в крови
Всё дело в том, что в последнее время мнения специалистов по поводу потребления сухофруктов при диабете разделились. Одни говорят, что пациентам нужно полностью исключить изюм из своего рациона. Другие же уверенно заявляют о полезности продукта даже в период протекания болезни.
Но, несмотря на полярные мнения, медики сходятся в одном: при тяжёлой форме заболевания этот продукт противопоказан. Спор идёт только о том, допустимо ли вообще позволять себе лакомиться этой разновидностью сушёного винограда.
Ведь при диабете даже небольшое количество изюма может спровоцировать резкое повышение глюкозы в крови. Скачки сахара могут нанести серьёзный вред. Так что, как минимум, его нужно есть с большой осторожностью.
Обычно для диабетиков рекомендуется замачивать этот продукт в горячей воде. И только после этого употреблять. С одной стороны, тогда ягода потеряет ряд своих полезных свойств, но с другой – именно при диабете уменьшит вредное влияние на организм. И после замачивания (примерно в течение 3–5 минут) максимальная дневная доза составляет 1 столовую ложку. Причём не ежедневно.
Поэтому важно понять, какая у автора вопроса степень заболевания диабетом и как протекает процесс. Кроме того, диабет, как правило, имеет и множество побочных эффектов в виде различных заболеваний или предрасположенности к ним. Обычно это язва, гастрит, подагра, не исключён и панкреатит.
Так вот если гастрит повышенной кислотности, то изюм употреблять не следует. Поскольку как раз он и стимулирует повышение этой самой кислотности. При пониженной же кислотности изюм не запрещён, но особенно и не рекомендован к употреблению. При подагре и панкреатите этот продукт запрещён категорически. Причём нежелателен как в период обострения, так и во время ремиссии. Так что лучше не рисковать.
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