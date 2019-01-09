Если нервы не в порядке, смените диету

Ряд привычных продуктов может спровоцировать обострение симптомов тревожности, вплоть до появления панических атак, предупреждает "Российская газета". Избежать нежелательных реакций организма можно, увеличив потребление белка. При этом следует сократить количество сахара и углеводов в рационе. А вот кофеин и алкоголь следует вовсе исключить, считают медики.
Они пояснили, что, например, употребление большого количества чая или кофе повышает уровень адреналина, норадреналина и кортизола в крови, что может вызывать появление чувства "нервозности" у взрослых, не имеющих проблем с психическим здоровьем. Однако если человек сам по себе склонен к беспокойству, тот же кофеин может и вовсе довести его до панической атаки.
Специалисты отмечают, что предупредить такие состояния поможет правильно составленный рацион, содержащий продукты с триптофаном (важной аминокислотой). Потому как низкий уровень триптофана способствует снижению выработки серотонина в мозге, что, в свою очередь, провоцирует беспокойство, депрессию, бессонницу и другие расстройства настроения.
Среди полезных продуктов с триптофаном - яйца, рыба, бананы, шпинат, овес, семена тыквы и кунжута. Кроме того, среди снижающих тревожность продуктов исследователи выделяют кефир, соленые огурцы, квашеную капусту, а также фасоль, овощи, фрукты, орехи и специи с антиоксидантными и успокаивающими свойствами - куркуму и имбирь.
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