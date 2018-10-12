Школьникам Дубны показали подробный фильм о процессе аборта

Жительница Дубны Мария Ушанкова, мать школьника-подростка, четыре месяца отстаивала в суде право своего ребенка на информационную безопасность в школе.
«Моему (14-летнему на тот момент) сыну в школе была прочитана лекция о семейных ценностях приглашенной специально для этого лекторшой. Сын, придя домой, рассказал «о странной тётеньке», которая вещала им о недопустимости абортов, вреде контрацепции, грехе блуда, что сперматозоиды и СПИД презервативом не задерживаются и прочее странное. А, еще пролайферские листовки красочные принёс, говорит — раздавала им. Я, подобрав с пола челюсть, выяснила у классной руководительницы, кто это была, и нашла ее во Вконтакте — православный педагог-катехизатор Третьякова Марина Владимировна», пишет Мария на своей странице в Facebook.
Согласно видеозаписи аналогичной лекции Марины Третьяковой, школьникам был показан фильм о вреде абортов с наглядным демонстрированием процесса. На видео слышно, как Третьякова говорит детям (1:58 на записи): «...А вот дальше, предупреждаю, будут очень страшные кадры, будет показан момент аборта, и что от ребенка остается в результате аборта. Я покажу буквально не много, совсем несколько кадров, но если кому-то из вас будет и эти кадры тяжело смотреть — можете отвести или закрыть глаза...» и «...А это страшные кадры, о которых я предупреждала. Как в момент аборта ребёнок в буквальном смысле разрывается на части, отрывают ручки, ножки, голова вообще разрывается, то есть ребенок умирает очень тяжело, испытывая мучения...».
Оригинал фильма, демонстрировавшегося школьникам-подросткам, находится здесь (осторожно, содержит сцены насилия и жестокости).
Мама была возмущена, что ее 14-летнему ребенку в школе без ее согласия и ведома были показаны сцены насилия, и выразила свое возмущение в социальной сети. После чего была приглашена на беседу в управление народного образования администрации Дубны. По ее словам, пришла она на встречу подготовленной — с официальным письмом, где сформулировала все, что возмутило ее в лекции Третьяковой.
После встречи пришел письменный ответ, что лекция действительно не соответствует возрастным особенностям, содержит противоречивую информацию, оказывает воздействие на психологическое состояние подростков и не рекомендована для учащихся.
А спустя некоторое время Мария Ушанкова получила повестку в суд: против нее был подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Истица — та самая лекторша Марина Третьякова — требовала удаления порочащей ее информации, размещения опровержения и компенсации морального вреда в связи с потерей работы в размере 200 тыс. рублей.
Судебный процесс длился четыре месяца. В процессе выяснилось, что программы Третьяковой не проходили сертификацию Минобра. При этом по закону об образовании единоразовые приглашаемые лекторы не обязаны сертифицировать свои материалы.
«Так что в школу потенциально может прийти кто угодно, на усмотрение директора, так сказать», замечает Мария.
При этом в законе о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, есть исключение, в которое, по словам адвоката, попадает и демонстрируемая Третьяковой продукция — «...учебные пособия, рекомендуемые и допускаемые к использованию в образовательном процессе...». Но никаких рекомендаций и допуска эта лекция не получала. Хотя в законе не оговорено, от кого именно она должна исходить.
Суд завершился отказом в иске как Марии Ушанковой, так и православному педагогу-катехизатору.
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