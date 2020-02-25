Целебный чай от простуды: пьем и быстро выздоравливаем

Во время простуды, ОРВИ или гриппа полезно побольше пить. Подойдут морсы, отвары трав, а можно заварить вот такой лечебный чай. Он не только поможет снять отечность, но и насытит организм витаминами и антиоксидантами, и ускорит выздоровление.

Для профилактики лечебный чай лучше выпить вечером перед сном

Итак, для витаминного чая от простуды вам понадобится:

Тертый корень свежего имбиря – 1 столовая ложка;

Молотая корица – 1 чайная ложка;

Протертая свежая или замороженная клюква – 2 чайных ложки;

Кипяток – 0,5 литра.

Прежде чем начать лечение простуды, возьмите крупный фарфоровый заварочный чайник, ошпарьте его изнутри, положите туда все вышеперечисленные ингредиенты, залейте крутым кипятком, укутайте полотенцем и подождите 20 минут. Ароматный и полезный напиток готов!

Есть альтернативный способ приготовления – в эмалированной посуде. Чай можно подержать на медленном огне 2-3 минуты, а затем укутать на 10 минут. В любом случае, его не нужно процеживать после заваривания, пусть все компоненты осядут на дно естественным образом и продолжат отдавать в напиток свои ценные вещества.

Как правильно пить чай от простуды? Пить такой чай лучше всей семьей, по стакану три раза в день. Как и любой лечебный отвар, он должен употребляться либо за полчаса до еды, либо как минимум спустя полтора часа после трапезы. Если вам уже нездоровится, обязательно попейте этого горячего чаю перед сном.

Допустим, вы ужинаете в 7 часов вечера. Тогда в половине девятого не спеша попейте чая от простуды, можно даже пару кружек. А в 11 вечера отходите ко сну. Такой порядок лечения оптимален, поскольку имбирь сильно тонизирует, а клюква имеет мочегонное действие. Эта комбинация, сами понимаете, не способствует засыпанию.

Многих смущает горьковатый привкус этого целебного чая от простуды. Но лучше избегать соблазна подсластить его сахаром. Попробуйте пить такой напиток вприкуску с мёдом. Это и вкусно, и очень полезно, особенно в сезон простуд, ведь мёд отлично укрепляет иммунную систему человека. Важное замечание: не нужно класть мёд непосредственно в чай. Оказавшись в горячей среде, он утрачивает весомую часть своих свойств. Лучше съедайте по пол-чайной ложечки меда, а потом запивайте его двумя-тремя щедрыми глотками чая.

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Источник: www.ayzdorov.ru