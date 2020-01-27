Суп снова в моде: и вкусно, и сытно, и всем очень полезно

Часто ли вы едите супы? А ведь это блюдо, благодаря своим полезным свойствам, заслуживает быть включенным в ежедневный рацион. Супы полезны для процесса пищеварения, особенно при наличии заболевания желудочно-кишечного тракта, помогают сохранить вес в норме и даже сбросить лишние килограммы.

Какой же обед без супчика?

Супов существует так много, что каждый найдет что-то на свой вкус

Суп — блюдо, которое встречается в кулинарных традициях каждой страны. И Россия не исключение. В нашей стране это одно из самых популярных блюд. Существует более 50 разновидностей супов: мясные, грибные, рыбные, кислые, постные, зеленые и т. д. Кстати, слово «суп» появилось в русском языке в конце XVIII века, когда в России стали появляться западноевропейские яства — бульоны, супы-пюре и т. д. До этого жидкие блюда назывались «хлебова».

Сегодня супом обязательно кормят в детском саду и в школе, без него не обходится обед ни в одной корпоративной столовой, суп входит в бизнес-ланч почти всех кафе и ресторанов, и является неотъемлемой составляющей лечебных рационов.

Вот только жители больших городов чаще предпочитают в качестве обеда быстрый перекус или даже фастфуд. Ведь суп относительно долго готовить, и его не съешь «на ходу». К тому же в Интернете периодически можно встретить рассуждения о «вредности» супов. Одни утверждают, что жидкая еда препятствует пищеварению, якобы смешиваясь с желудочным соком и нарушая естественный процесс переваривания пищи. Другие ссылаются на то, что при варке все полезные микроэлементы и витамины «погибают», из-за чего суп превращается в «пустышку». Есть мнение, что бульоны — слишком жирная и тяжелая для желудка пища. Кроме того, существует гипотеза, что все антибиотики, гормональные препараты, канцерогены, которые поступали в пищу животных, затем оказываются в супе.

Такого рода размышления, большей частью ложные и ничем не подкрепленные, стали своеобразной антирекламой супа. Для многих он перестал быть «обязательным» к употреблению — его готовят не всегда и не во всех семьях.

Тем не менее, недавно супы вновь «приковали» к себе внимание, а в западных странах даже появился новый тренд — «супинг» (от англ. souping). В 2018 году супы оказались более желанным блюдом в рационе адептов здорового питания, чем, например, соки и смузи.

Впрочем, чтобы прием такой пищи был максимально полезным, необходимо соблюдать некоторые правила.

Легкое пищеварение

Классический суп — это большое количество воды, много сваренных мелконарезанных овощей, зелень, масло, приправы и специи. Блюдо простое и очень даже диетическое. На деле существует большое количество рецептов супов с различными компонентами. Один только борщ насчитывает порядка 200 вариаций. При этом, несмотря на многообразие ингредиентов, супы являются легкой пищей, в отличие, например, от стейка из жирного мяса или спагетти с сыром. Составные супа — жидкая и твердая части, и каждый его компонент термически обработан. Это позволяет минимизировать риск какого-либо микробного заражения и, конечно, улучшает пищеварение: жидкость из супа помогает быстрее переваривать употребленные продукты. Бульон, на самом деле, не смешивается с желудочным соком, да и вообще не задерживается в желудке надолго, а практически сразу отправляется дальше по пищеварительному тракту. Но за это короткое время он стимулирует выработку желудочного сока, который участвует в переваривании овощей и мяса из супа. Поэтому после такого блюда вы вряд ли почувствуете тяжесть в животе. А еще, суп обеспечивает организму необходимый баланс жидкости, что важно для тех, кто в течение дня пьет малое количество воды.

В помощь худеющим

Супы чаще всего низкокалорийны. Это делает блюдо любимым среди тех, кто заботится о собственном весе или желает сбросить лишние килограммы.

По результатам исследований установлено, что употребление супа во время основного приема пищи помогает уменьшить объем съеденного. Чувство сытости придет практически сразу, при этом будет создаваться ощущение «наполненности» в желудке и объем порции другого блюда, которое вы сможете съесть после супа, будет значительно меньше. Хорошей основой для приготовления бульона являются нежирное мясо, птица без кожи или рыба. Первое блюдо почти всегда в 2 раза менее калорийнее второго. Но при этом вполне сытное.

Супы полезнее соков

Известно, что многие микроэлементы разрушаются при нагревании. Потери витаминов в этом случае составляют от 10 до 30 %. Однако питательных веществ в ингредиентах супа сохраняется достаточное количество. Например, витаминов А, Е, D, так как они в меньшей степени поддаются воздействию высоких температур.

Супы богаты клетчаткой, содержащейся в крупяной и овощной составляющих: она остается практически в неизменном количестве, поскольку мало подвергается механической обработке. В этом плане у супа явное превосходство перед свежевыжатыми соками, где измельчение продуктов максимальное. Также пищевые волокна сдерживают усвоение природных сахаров и препятствуют повышению уровня глюкозы крови.

Кроме того, в холодный период года горячие супы (в отличие от холодных смузи и соков) - прекрасный способ согреться и улучшить обменные процессы. К слову, при болезнях пищеварения холодная пища вообще не слишком полезна, так как может вызывать спазмы.

Какой суп самый полезный?

Однозначно рекомендуется готовить суп на втором бульоне. Диетологи советуют несколько минут прокипятить мясо до процесса, пока не перестанет образовываться пена, затем слить воду, налить новую, добавить все необходимое (коренья, лук) и продолжить готовить бульон.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта не следует потреблять острые и слишком жирные супы. К таким можно отнести любимую многими солянку. В ней содержатся копчености, несколько видов мяса, а еще соленые огурцы, рассол и лимон. Для больного желудка такое блюдо — настоящая катастрофа. Кстати, следить за жирностью и кислотностью супов диетологи советуют даже тем, кто не имеет заболевания и жалоб на работу ЖКТ.

А вот постные и вегетарианские супы могут стать прекрасным обедом для всех. Они готовятся без мяса и иных продуктов животного происхождения, очень легко перевариваются, при этом позволяют долгое время не испытывать голод.

Правильно и вкусно приготовленным супом можно накормить большую семью — и маленького ребенка, и взрослого человека. Такое блюдо поспособствует поддержанию нормального веса и надолго сохранит чувство сытости. Благодаря этому супы и стали настоящим трендом, которому следуют все больше поклонников здорового образа жизни и здорового питания.

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Источник: takzdorovo.ru

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