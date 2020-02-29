Салатик перед сном - не лучшая идея, оказыватся

Названы полезные продукты, которые надо исключить после шести вечера, сообщает "РГ" .

Понаблюдайте за собой, если плохо спите: может быть виновата какая-то пища?

Немецкий диетолог Хайдрун Шуберт перечислил пять полезных продуктов, употребление которых в вечернее время может стать причиной ночной бессонницы. Например, специалист посоветовал отказаться от сырых овощей.

- Проблемы с засыпанием индивидуальны и часто связаны с потреблением определенной пищи. Предлагаю отказаться от некоторых продуктов и, возможно, это поможет вам спать лучше. Еще вариант - попробовать, ради эксперимента, отказаться от приемов пищи после 6-8 вечера, - посоветовал эксперт.

Первой в списке "запрещенных" полезных продуктов оказалась солодка. Растение содержит глицирризин - лекарственное вещество, влияющее на водно-солевой баланс и способное спровоцировать повышение кровяного давления. Что чревато появлением чувства беспокойства и проблемами с засыпанием.

По словам Шуберта, осторожнее надо быть и с другими напитками. Как известно, не рекомендуется пить кофе или черный чай за несколько часов до сна. То же правило действует и в отношении зеленого чая, который (в зависимости от сорта) может содержать достаточно много кофеина.

Может помешать спокойному сну и ломтик шоколада незадолго до сна.

- Вечером следует избегать темного шоколада. Чем выше в продукте содержание какао, тем больше в нем фитохимического теобромина - соединение действует на организм так же, как кофеин, - пояснил диетолог.

Кроме того, вечером стоит избегать блюд с чили и имбирем, а также салатов.

По словам Хайдруна Шуберта, когда мы употребляем сырые овощи, пищеварительный тракт работает на полной скорости, что в результате не лучшим образом сказывается на засыпании.

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