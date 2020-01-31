Решили стать веганом? А как питаться нужно, знаете?

Сейчас все больше людей исключают продукты животного происхождения из рациона по этическим или экологическим причинам. Иногда человек вынужден отказаться от них по медицинским показаниям. Давайте разберемся, на что нужно обратить внимание при отказе от животных продуктов.

Общие рекомендации для веганов

Вегетарианские и веганские рационы подходят далеко не всем

Растительные рационы бывают разными. Так, вегетарианцы употребляют в пищу молоко, яйца, мед, и некоторые даже рыбу. Веганы же придерживаются более ограниченной формы питания, исключая все продукты животного происхождения, включая молочные продукты, яйца, икру рыб и даже мед.

Поскольку долгое время животные продукты в рационе являлись источниками необходимых питательных веществ, витаминов и минералов, то при резком отказе организм также резко перестает получать эти важные компоненты, что сразу формирует дефицит многих веществ, которые являются жизнеобеспечивающими для организма.

Рекомендации этой статьи адресованы исключительно взрослым. Если вы хотите перейти на веганский тип питания, обязательно обратитесь к специалисту для составления оптимального рациона. Врач после осмотра и возможно обследования проконсультирует, при каких условиях переход на исключительно растительную пищу будет безопасным, вы сможете уточнить, существуют ли медицинские ограничения и риски для здоровья, а также обсудить введение необходимых продуктов, полноценно заменяющих животные источники по белку, витаминам и минералам.

Целесообразнее предусмотреть гибкий переход на растительный рацион. Когда исключение животных продуктов происходит постепенно с одновременной заменой растительной альтернативой. Например, исключение мяса сопровождается увеличением присутствия бобовых продуктов в рационе. Учитывая, очень низкий уровень потребления бобовых у нас в стране из-за отсутствия привычки потребления, то к этим продуктам организму еще надо привыкнуть, а человеку «приноровиться» включать их в рацион.

Основу веганского рациона питания составляют крупы, овощи и фрукты, хлебные изделия, орехи и семена. Они традиционно являются основополагающими для здорового питания: на их долю должно приходиться не менее 75%, тогда как на животные продукты — не более 25%. Так же, как и в рационе здорового питания, предпочтительно делать выбор в пользу цельнозерновых круп. Последние наряду с бобовыми, орехами и грибами, соевыми продуктами будут формировать важный компонент рациона — белковую часть. Для того, чтобы уровень потребления белка соответствовал физиологическим потребностям, необходимо, чтобы эти продукты присутствовали в каждом основном приеме пищи и занимали не менее половины тарелки.

Дефицит каких витаминов и веществ возможен?

Переход на веганство в «один день» всегда сопровождается формированием дефицитных состояний, поскольку измененное питание более ограничено по сравнению с исходным. К тому же не все начинающие веганы расширяют свой рацион введением новых растительных продуктов, не включают в необходимом объеме белок из альтернативных растительных продуктов. Такая же ситуация наблюдается и по уровню потребления витаминов и минералов.

Какие вещества часто оказываются дефицитными в питании веганов? Особое внимание стоит уделить потреблению должного количества белка, кальция, йода, железа, цинка, витамина B12, витамина D, омега-3 жирных кислот. Дефицит этих веществ может представлять особый риск для детей, женщин в период беременности и кормления грудью.

Белок является основным строительным материалом для организма человека. Если человек не потребляет белок с пищей, то организм начинает «брать» его из мышечных тканей, что приводит сначала к уменьшению объема мышц, затем — к снижению силы. А если уменьшается мышца фиксирующая орган, то происходит опущение этого органа, что нарушает его работу. Растительные источники: зерновые, бобовые и соевые, семена, орехи, грибы.

Кальций необходим для формирования и поддержания работы костно-мышечного аппарата и суставов, а также для зубов, волос и состояния кожи в целом. Самым частым пищевым источником кальция при смешанном типе питания являются молочные продукты. Однако при отказе от животной пищи необходима растительная альтернатива. Растительные источники: кунжут, бобовые, орехи, листовая капуста, брокколи, шпинат, семена подсолнечника, петрушка и продукты, обогащенные кальцием — соевые продукты, тофу, некоторые соки.

Йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, которые помогают регулировать обмен веществ. В нашей стране дефицит йода широко распространен, поскольку большая часть территории удалена от морских побережий, а с пищей йод не всегда получается восполнить, особенно при растительном рационе. Растительные источники: морская капуста и водоросли, гречневая крупа, пшено. Самый удобный подход профилактики йододефицита — это использование йодированной соли (соль обогащенная йодом).

Железо является основным поставщиком кислорода в ткани и клетки, жизнь без которого в организме невозможна. Веганам требуется больше железа, чем лицам, потребляющим животные продукты. Это связано с тем, что растительная пища менее богата этим элементом, чем животная, железо из нее хуже усваивается. К тому же она богата пищевыми волокнами, которые способствуют выведению металлов из организма. Возникает ситуация, когда поступает железа меньше, а выводится — больше. Растительные источники: сушеные белые грибы, шпинат, персики, абрикосы, рожь, петрушка, картофель, семена горчицы и кунжута. Меньшим содержанием отличаются бобы, горох, чечевица, соя и соевые продукты, некоторые орехи.

Железо из пищи в любом случае усваивается только в присутствии белка и витамина С (апельсин, грейпфрут, лимон, лайм, киви, манго, сладкий перец, листовая зелень).

Цинк помогает поддерживать функцию иммунной системы и является важным компонентом многих ферментов. Растительные источники: ростки пшеницы, черника, грибы, семена подсолнечника и тыквы, морковь, сладкий красный перец, свекла, капуста белокочанная, баклажан, овсяные хлопья, лук, чеснок, чечевица, гречневая крупа, соевые продукты.

Витамин B12. При его недостатке развивается анемия: происходит преждевременное разрушение эритроцитов в организме, из-за чего ткани и органы не получают достаточное количество кислорода. Витамин В12 содержится исключительно в продуктах животного происхождения.Альтернативные источники: продукты, специально обогащенные этим витамином. Веганам рекомендуется употреблять дополнительно биологически активные добавки, чтобы избежать дефицита.

Витамин D играет важную роль в поддержании здоровья опорно-двигательного аппарата. Большую часть этого витамина организм вырабатывает при воздействии солнечных лучей на кожу. Основными пищевыми источниками витамина D являются животные продукты, в растительных содержание гораздо меньше. Растительные источники: грибы сморчки и лисички, шиитаки, продукты, обработанные УФ-лучами (грибы шампиньоны, портобелло), продукты, специально обогащенные витамином D: хлеб и растительные напитки (ореховое, овсяное, рисовое «молоко»).

Омега-3 жирные кислоты необходимы для работы сердечно-сосудистой системы и регуляции метаболических процессов. Омега-3 жирные кислоты содержатся и в животных, и в растительных продуктах. Растительные источники: льняное, рапсовое и соевое масло, тофу, грецкие орехи.

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Что еще важно для веганов

В некоторых случаях только рационом не обойтись: для поддержания адекватного пищевого статуса необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы. Особенно это касается женщин в период беременности и кормления грудью.

Чем старше организм, тем менее эффективно он вырабатывает и усваивает витамин D. Поэтому веганам после 35 лет нужно внимательнее относиться к составлению рациона питания и приему витаминно-минеральных добавок.

При переходе на растительный рацион следует учитывать состояние здоровья. При наличии у человека некоторых заболеваний отказ от животных продуктов усугубляет ситуацию. Для примера рассмотрим один из наиболее частых случаев. При наличии затруднения оттока желчи из желчного пузыря (перегиб или деформация желчного пузыря, камни в желчном пузыре) отказ от животных продуктов приводит к резкому снижению потребления насыщенных жиров, которые, в свою очередь, являются пищевыми стимуляторами оттока желчи. Как результат — переполнение желчного пузыря желчью, сопровождаемое появлением болей и нарушением стула. Именно поэтому изменение рациона требует вдумчивого подхода!

Наша страна по климато-географическим и климатическим условиям, а также по ассортименту продовольственной базы и генотипу населения значительно отличается от других стран. Поэтому экстраполировать чужой опыт на российскую популяцию без учета особенностей страны не представляется возможным. Пока в нашей стране не накоплен достаточный научно-обобщенный опыт вегетарианства и веганства, чтобы обоснованно оценить прогноз, риски или преимущества этих рационов.

Если вы решили сменить образ жизни, не ориентируйтесь на своих знакомых или на известных людей. Помните, что недостаточно полноценное питание грозит проблемами со здоровьем. Обратитесь к врачу-диетологу: он поможет составить рацион. Помните, что, выбирая рацион питания, вы выбираете качество и продолжительность своей жизни!

Источник: www.takzdorovo.ru

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