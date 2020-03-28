Приуныли? Поешьте индейки и бананов

Невролог назвал продукты, повышающие уровень "гормона счастья", пишет "РГ" .

Правильный обед может значительно улучшить настроение



Если регулярно употреблять в пищу некоторые продукты, можно ощущать себя более комфортно. Речь идет о еде, повышающей уровень серотонина, так называемого "гормона счастья", отвечающего за положительные эмоции.

Как рассказала ассистент кафедры нервных болезней и нейрохирургии, кандидат медицинских наук Ростовского государственного медуниверситета Неонила Фомина-Чертоусова, в перечень продуктов, положительно влияющих на настроение, входят, прежде всего, сыр, шоколад и бананы.

Кроме того, полезны в этом плане некоторые мясные продукты, это мясо индейки и кролика, содержащие триптофан, играющий важную роль в синтезе серотонина, а также "молочка".

В целом невролог советует есть больше фруктов и овощей, а животные жиры заменить растительными маслами.

Для стабильной работы нервной системы необходимо включить в рацион рыбу и орехи, так как в них есть омега-3 жирные кислоты. Из напитков хорошему самочувствию способствуют травяные чаи, но только не крепкий чай или кофе.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!

