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Приуныли? Поешьте индейки и бананов
По инф. "Российской газеты"   
28 Марта 2020 г.
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Невролог назвал продукты, повышающие уровень "гормона счастья", пишет "РГ".

Приуныли? Поешьте индейки и бананов

Правильный обед может значительно улучшить настроение

Если регулярно употреблять в пищу некоторые продукты, можно ощущать себя более комфортно. Речь идет о еде, повышающей уровень серотонина, так называемого "гормона счастья", отвечающего за положительные эмоции.

Как рассказала ассистент кафедры нервных болезней и нейрохирургии, кандидат медицинских наук Ростовского государственного медуниверситета Неонила Фомина-Чертоусова, в перечень продуктов, положительно влияющих на настроение, входят, прежде всего, сыр, шоколад и бананы.

Кроме того, полезны в этом плане некоторые мясные продукты, это мясо индейки и кролика, содержащие триптофан, играющий важную роль в синтезе серотонина, а также "молочка".

В целом невролог советует есть больше фруктов и овощей, а животные жиры заменить растительными маслами.

Для стабильной работы нервной системы необходимо включить в рацион рыбу и орехи, так как в них есть омега-3 жирные кислоты. Из напитков хорошему самочувствию способствуют травяные чаи, но только не крепкий чай или кофе.

 

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