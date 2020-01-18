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Оказывается, правильно чай заваривать - для здоровья важно
По инф. rosbalt.ru   
18 Января 2020 г.
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tea

Врачи рассказали об опасности неправильно заваренного чая.

Оказывается, правильно чай заваривать - для здоровья важно

Эксперты советуют соблюдать правила заваривания чая

Неправильно заваренный чай опасен для здоровья. Как пишет «Доктор Питер», к такому выводу пришли эксперты немецкого Федерального института оценки рисков. По мнению специалистов, это касается даже дорогих сортов.

Врачи отметили, что употребление неправильно заваренного чая может привести к проблемам со здоровьем. Поскольку это натуральный продукт, в напитке могут быть опасные микроорганизмы — бактерии, дрожжи, плесень, даже сальмонелла.

Обезопасить себя можно, в точности соблюдая правила заваривания чая, которые указаны на этикетке. Чтобы уничтожить микроорганизмы, специалисты советуют заливать чайные листья кипящей водой. Травяные и фруктовые чаи необходимо оставить после этого минимум на пять минут и только потом пить.

Кроме того, эксперты не рекомендуют употреблять чай через несколько часов после заваривания.

Ранее исследователи отметили, что зеленый чай является самым полезным средством в борьбе против опасных инфекций, устойчивых к антибиотикам. А вот пить чай, пытаясь избавиться от похмелья, врачи не советуют, чтобы не подвергать сердце лишней нагрузке.

По инф. rosbalt.ru

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