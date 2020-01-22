Молоко: чем жирнее, тем лучше? А вот и нет

Ученые рассказали, чем полезно обезжиренное молоко.

Маложирное молоко оказалось полезнее для здоровья

У людей, предпочитающих обезжиренное и маложирное коровье молоко, медленнее идет биологическое старение организма. К такому выводу пришли сотрудники Университета имени Бригама Янга в США.

Эксперты изучили данные 5834 взрослых людей. Оказалось, что те, кто пьют обезжиренное молоко, меньше подвержены биологическому старению, чем те, кто употребляет молоко с высоким содержанием жира. По словам ученых, за каждый дополнительный процент жирности теломеры — концевые участки хромосом, одни из главных индикатора возраста человека — укорачиваются на 69 основных пар нуклеотидов, что соответствует более чем четырем биологическим годам, выдержки из материалов ученых приводит Kubnews.

При этом у людей, не употреблявших молоко совсем, теломеры также короче, чем у тех, кто употреблял в пищу это обезжиренный напиток.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ - ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ