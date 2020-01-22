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Молоко: чем жирнее, тем лучше? А вот и нет
По инф. rosbalt.ru   
22 Января 2020 г.
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moloch

Ученые рассказали, чем полезно обезжиренное молоко.

Молоко: чем жирнее, тем лучше? А вот и нет

Маложирное молоко оказалось полезнее для здоровья

У людей, предпочитающих обезжиренное и маложирное коровье молоко, медленнее идет биологическое старение организма. К такому выводу пришли сотрудники Университета имени Бригама Янга в США.

Эксперты изучили данные 5834 взрослых людей. Оказалось, что те, кто пьют обезжиренное молоко, меньше подвержены биологическому старению, чем те, кто употребляет молоко с высоким содержанием жира. По словам ученых, за каждый дополнительный процент жирности теломеры — концевые участки хромосом, одни из главных индикатора возраста человека — укорачиваются на 69 основных пар нуклеотидов, что соответствует более чем четырем биологическим годам, выдержки из материалов ученых приводит Kubnews.

При этом у людей, не употреблявших молоко совсем, теломеры также короче, чем у тех, кто употреблял в пищу это обезжиренный напиток.

 

По инф. rosbalt.ru

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