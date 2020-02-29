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Лекарством для почек может стать обычная еда
По инф. rosbalt.ru   
29 Февраля 2020 г.
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arbuz

Названы шесть незаменимых продуктов для здоровых почек.

Лекарством для почек может стать обычная еда

Для здоровья почек полезны продукты с мочегонным эффектом

Фрукты и овощи незаменимы для здоровья всего организма, однако некоторые из них могут стать настоящим лекарством для почек.

Как сообщает портал Change, ученые составили список из шести наименований продуктов, способствующих выведению мочевой кислоты и очищающих мочевыводящие пути.

Прежде всего, стоит обратить внимание на зелень, в частности, укроп — это лучше средство от песка и соли, облегчающее симптомы цистита и почечных колик.

Второй «зеленый друг» — это огурцы, которые способны быстро вывести токсины и улучшить состояние почечных тканей.

Кроме того, следует ежедневно съедать одно-два яблока, так как этот фрукт является натуральным диуретиком. Яблоки предотвращают застаивание жидкости и помогает предотвратить развитие мочекаменной болезни. Аналогичными свойствами обладают и груши.

Последние в списке, но не последние по значимости — лимоны и арбузы, полезные свойства которых хорошо известны даже детям.

 

По инф. rosbalt.ru

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