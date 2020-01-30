Гиповитаминоз - знакомая проблема. А каких витаминов не хватает чаще всего?

Многие люди, принимающие витамины и минералы, полагают, что прием этих веществ в небольших количествах необходим для поддержания здоровья и правильной работы организма. На самом деле, мы получаем все необходимые вещества с пищей, если она разнообразная и сбалансированная. Однако, в некоторых случаях действительно нужны специальные добавки.

Чаще всего у россиян в дефиците витамин D, В, йод и кальций

Что такое авитаминоз?

Поливитамины с минеральными комплексами или «чистые» витамины могут быть нужны, но постоянное и бесконтрольное употребление такого рода добавок может грозить проблемами, поэтому назначать и рассчитывать дозировку должен врач. Давайте разберемся, кому и при каких обстоятельствах нужно обращаться к врачу и пить витамины.

Многие считают, что авитаминоз — это общий недостаток витаминов. Но, на самом деле, мы чаще сталкиваемся с нехваткой только одного микро- или макроэлемента. Это происходит потому, что люди в современном мире достаточно полноценно питаются — употребляют круглогодично фрукты, овощи, зелень, орехи, мясо и молочные продукты. Что же такое авитаминоз, если не небольшой недостаток какого-то витамина?

Авитаминоз — это острый и опасный для жизнедеятельности организма недостаток витаминов или минералов.

Причины авитаминоза — комплексные:

несбалансированное питание;

заболевания желудочно-кишечного тракта, ведущие к нарушениям усвоения витаминов;

нарушения обменных процессов, которые встречаются у лиц злоупотребляющих приемом алкоголя и курящих;

в группе риска находятся беременные женщины, которым необходимо «есть за двоих».

Однако, в действительности, большинство людей гораздо чаще сталкивается с гиповитаминозами.

Гиповитаминоз — сниженное содержание конкретного витамина или минерала. При гиповитаминозе может не быть ярко выраженных симптомов, поэтому необходима консультация специалиста по результатам анализов.

Дефицит каких витаминов и минералов чаще всего имеет место среди населения в России? Из витаминов — это витамины группы В, витамин D, из минералов — йод, кальций и сезонный дефицит магния.

Витамины группы B

Витамины группы B — это сразу целая группа веществ.

Витамины В1-В3 необходимы для поддержания здоровья нервной системы.

Витамин В6 — для метаболизма белков и углеводов, а также для образования гемоглобина — белка, входящего в состав красных кровяных телец.

Витамин В9 (или фолиевая кислота) — для эритроцитов, а также для снижения риска развития дефектов развития нервной системы у плода при беременности.

Витамин В12 — для красных кровяных телец и метаболизма фолиевой кислоты.

Чаще всего (из этой группы) возникает недостаток витамина В2, фолиевой кислоты и витамина В12.

Где содержится фолиевая кислота: в брокколи, брюссельской капусте, шпинате.

Витамин В12 находится: только в продуктах животного происхождения: мясе, лососе, молоке, сыре, яйцах.

Зачем нужна фолиевая кислота. Прямо или опосредованно фолиевая кислота и ее соединения участвуют во всех видах обмена, синтезе нейромедиаторов, компонентов клеточных мембран, контролируют деление клеток. Именно она обеспечивает нормальное развитие нервной трубки у плода, потому обеспеченность этим витамином особенно актуальна для будущих родителей, поскольку напрямую формирует здоровье ребенка. Недостаток фолиевой кислоты у беременной женщины может привести к дефектам нервной трубки у плода, а недостаток витамина В12 — к анемии.

О недостатке как фолиевой кислоты, так и витамина В12 могут свидетельствовать следующие симптомы:

постоянная усталость,

снижение памяти и внимания,

раздражительность,

отсутствие аппетита.

Поскольку эти симптомы не являются специфичными, то без анализа крови и консультации специалиста здесь не обойтись.

Важно отметить, что для предотвращения фолатной недостаточности и профилактики нервных дефектов у плода при планировании беременности за 3 месяца до предполагаемого зачатия рекомендовано начинать прием фолиевой кислоты.

Лицам, которые находятся на растительных рационах (вегетарианцам, веганам и др.), необходимо дополнительно обогащать свой рацион приемом витамина В12 или использовать обогащенные данным витамином пищевые продукты. Недостаток витамина В12 и фолиевой кислоты может наблюдаться у пациентов, принимающих препарат метформин.

Витамин D

Еще один витамин, очень важный в наших широтах, — это витамин D. Он играет ключевую роль в поддержании целостности костей за счет регуляции метаболизма кальция, а также влияет на функцию иммунной системы.

Дефицит витамина D очень распространен, особенно у людей, проживающих в регионах с небольшим количеством солнечных дней в году. Людям, которые часто носят закрытую одежду, может потребоваться дополнительный прием витамина D.

Основная часть витамина синтезируется в коже человека под воздействием прямых солнечных лучей, а также поступает с пищевыми продуктами (жирная рыба, печень, яичный желток, сыр, свинина, грибы лисички).

Также рекомендовано принимать витамин D в целях профилактики дефицита, особенно осенью и зимой. Но это не значит, что жители солнечных регионов застрахованы от дефицита: если большую часть времени находитесь в помещении без попадания солнечных лучей, а питание не позволяет покрыть нужду в витамине D, вам тоже возможно необходим прием этой добавки. Витамин D обладает способностью накапливаться в жировой ткани, поэтому важно не передозировать прием этого витамина. Точную дозировку может назначить только врач. С целью профилактики дефицита в осенне-зимний период рекомендовано включать в рацион продукты, обогащенные этим витамином.

Как и в случае с другими витаминами, дефицит витамина D бывает сложно обнаружить по симптомам, так как к ним в основном относятся усталость и общая слабость. Поэтому если вы живете в северных широтах, высока вероятность того, что вам нужно проверить уровень витамина D.

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Нужно ли пить витамины?

Да, если вы находитесь в зоне риска, не ведете здоровый образ жизни, имеете хронические заболевания и плохо питаетесь. Но не нужно самостоятельно прописывать самому себе витамины, а необходимо обратиться к врачу, и при наличии симптомов он назначит прием витаминно-минерального комплекса или одного витамина или минерала в «чистом» виде.

Конечно, в осенне-зимний период необходимо уделить внимание достаточному поступлению витамина С в организм, чтобы обеспечить крепкую иммунную защиту. Оптимальными пищевыми источниками витамина С являются ягоды (смородина, облепиха, шиповник, крыжовник, рябина), фрукты (особенно — цитрусовые), все виды капусты, сладкий перец, шпинат.

Источник: www.takzdorovo.ru

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