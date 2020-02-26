Что нужно, чтоб сердцу было спокойнее?

Специалисты назвали простые продукты для здорового сердца.





Жирная рыба, горький шоколад, сухофрукты, орехи - все это питание для сердца

Врачи перечислили продукты с высоким содержанием магния, которые помогут избежать развития сердечных заболеваний.

Специалисты подсчитали, что в день нужно употреблять около 400 мг магния. Дефицит этого микроэлемента повышает риск инфаркта.

Магний содержится в черном шоколаде. Он также содережит флавоноиды, снижающие риск появления холестериновых бляшек.

Авокадо богат не только магнием, но и мононасыщенными жирами.

Орехи помогают восполнить недостаток магния и контролировать уровень холестерина в крови.

Кроме того, много магния в шпинате, овесе, киноа и бананах, а также жирной рыбе — семга, палтус и скумбрия вдобавок полезны за счет кислот омега-3.

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По инф. rosbalt.ru