А вы и не знали: какие продукты не стоит хранить в холодильнике?

Существует целый список продуктов, которые россияне часто хранят в холодильнике, хотя это не рекомендуется делать. Некоторые из них не переносят низких температур и в холодильной камере полностью теряют свои полезные свойства, другие могут даже стать вредными, предупреждают эксперты. Они назвали семь продуктов, которые домохозяйки хранят неправильно.
Основная и наиболее распространенная ошибка — хранение в холодильнике репчатого рука. При низких температурах он начинает подгнивать и плесневеть или пускает стрелу и усыхает. Лучше держать его в обычном шкафу, в сухом и теплом месте.
Не стоит хранить в холодильнике шоколад — кристаллическая структура какао-масла может разрушиться, и вкус испортится.
Вреден холод также для бананов и картофеля — их вообще категорически запрещено хранить в холодильнике, где с ними происходят необратимые химические реакции: крахмал распадается до сахаров и продукт становится не только невкусным, но и вредным.
Хлеб, который хранится в холодильнике, становится влажным, жестким и впитывает в себя все запахи.
Растительное масло тоже не терпит холодов, при температуре ниже -14% оно может прогоркнуть, потерять витамины и изменить вкус. А мед на холоде кристаллизуется и теряет полезные свойства — лучше его хранить при комнатной температуре.
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