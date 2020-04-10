ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Не так страшен сам вирус, как осложнения?
2020-03-19-06-11-22
"РГ": медики рассказали об осложнении из-за коронавируса, помимо пневмонии. Согласно последним данным, у 80% пациентов заболевание протекает достаточно легко - симптомы схожи с теми, которые появляются при...
ВОЗ дала совет, чем облегчить симптомы при коронавирусе
2020-03-17-15-27-45
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19, сообщает "РГ".
Хотите похудеть? Работайте головой!
2020-03-11-04-12-57
Эксперты нашли способ похудеть, не сдвигаясь с места.
Какого мыла вирус больше боится? Послушаем врачей
2020-03-24-14-12-46
Вопреки распространенному мнению, антибактериальное мыло не является самым лучшим для мытья рук во время эпидемии. Такое мнение высказала врач Людмила Лапа, подчеркнув необходимость мыть руки не менее 20...
Женщинам нужен белок, чтоб укрепить сердце
2020-03-24-08-01-37
Кардиологи назвали способную предотвратить мерцательную аритмию еду, пишет "РГ".

Пандемия - самое время бросить вредные привычки
По инф. rosbalt.ru   
10 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

alcohol and cigarettes

Врач: Курение и употребление алкоголя ослабляют организм в период пандемии.

Пандемия - самое время бросить вредные привычки

Все вредные привычки значительно снижают иммунитет

Люди, курящие и употребляющие алкоголь, в отличие от граждан, ведущих здоровый образ жизни, более подвержены заражению коронавирусом из-за нарушений защитных функций печени и легких. Об этом предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

Врач пояснил, что курение и употребление алкоголя снижают способность организма сопротивляться инфекциям. По словам медика, все силы печени человека, употребляющего спиртное, тратятся на то, чтобы обезвреживать этиловый спирт, а не на поддержание иммунитета «в боевой готовности».

В свою очередь, у курильщика бронхи и легкие забиваются смолами, продуктами горения табака и не могут в должной степени сопротивляться вирусу.

Брюн также сообщил об опасности курения в период пандемии. Он уточнил, что заболевание у людей с вредными привычками протекает с большими осложнениями, чем у других людей.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 