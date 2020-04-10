Пандемия - самое время бросить вредные привычки

Врач: Курение и употребление алкоголя ослабляют организм в период пандемии.

Все вредные привычки значительно снижают иммунитет

Люди, курящие и употребляющие алкоголь, в отличие от граждан, ведущих здоровый образ жизни, более подвержены заражению коронавирусом из-за нарушений защитных функций печени и легких. Об этом предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

Врач пояснил, что курение и употребление алкоголя снижают способность организма сопротивляться инфекциям. По словам медика, все силы печени человека, употребляющего спиртное, тратятся на то, чтобы обезвреживать этиловый спирт, а не на поддержание иммунитета «в боевой готовности».

В свою очередь, у курильщика бронхи и легкие забиваются смолами, продуктами горения табака и не могут в должной степени сопротивляться вирусу.

Брюн также сообщил об опасности курения в период пандемии. Он уточнил, что заболевание у людей с вредными привычками протекает с большими осложнениями, чем у других людей.

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По инф. rosbalt.ru