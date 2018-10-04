Нехитрые правила для тех, кто хочет прожить подольше

"МК-Латвия" : ученые проанализировали привычки людей из разных уголков планеты. Социологи обратили внимание на несколько островов на планете. Там люди живут дольше, а болеют меньше, чем на континентальной территории государств.

Общие привычки всех долгожителей

Оказалось, что жители греческого острова Икария, который находится в Эгейском море; японцы, живущие на Окинава, с самым большим в мире количеством женщин-долгожительниц; итальянцы из провинции Ольястра — горной местности на Сардинии; горожане из Лома-Линда, что в Калифорнии; и Полуострова Никоя в Коста-Рике имеют одинаковые привычки.

Секрет №1

Много двигаться. Все долгожители, опрошенные исследователями, много трудились в своем саду и огороде, а на работу, в гости и церковь ходили пешком.

Секрет №2

Философское отношение к жизни — они имеют цель и план. У них медленный, спокойный, размеренный темп жизни. И все долгожители не отказывают себе в маленьких радостях, например, в медитациях или сиесте.

Секрет №3

Правильное питание играет большую роль в долголетии жителей островов. Локация предполагает достаточно ограниченное количество пищи, поэтому они не переедают — это уже традиция. В кухне этих людей преобладают дары моря, рыба и растения. У всех в рационе различные бобовые.

Секрет №4

Как бы это не противоречило рекомендации врачей, большинство долгожителей регулярно употребляют натуральное вино в небольших дозах, и прожили уже дольше, чем их ровесники-трезвенники.

Секрет №5

Крепкие корни — залог большой семьи. Большинство долгожителей постоянно находятся в окружении многочисленных родственников. Обычно это верующие люди, а вот какая именно из конфессий добавляет человеку лет, ученые так и не выяснили.

Источник: www.mklat.lv

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