Какого мыла вирус больше боится? Послушаем врачей

Вопреки распространенному мнению, антибактериальное мыло не является самым лучшим для мытья рук во время эпидемии. Такое мнение высказала врач Людмила Лапа, подчеркнув необходимость мыть руки не менее 20 секунд.

Мытье рук с мылом - хороший способ снизить риск заражения

По словам специалиста, разницы между антибактериальным и обычным мылом особой нет. А самыми лучшими сортами мыла для борьбы с вирусами считаются детское и хозяйственное 72%. В них, пояснила врач, находятся компоненты, которые хорошо смывают все загрязнения, бактерии и вирусы с рук.

При этом Людмила Лапа подчеркнула, что хорошим защитным свойством обладает крем с витамином F: «вирус садится на сам слой крема, потом его легко смыть, он не проникает в кожу».

Ее мнение поддерживает врач-иммунолог Владислав Жемчугов, который напомнил, что липидные структуры вируса разрушаются при намыливании — даже без бактерицидных добавок.

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По инф. rosbalt.ru