Как жить с кондиционером, чтобы не заболеть? Есть простые правила

Использование кондиционера в помещении может привести к различным заболеваниям. Однако от недугов можно максимально застраховаться, если соблюдать простейшие принципы. "РГ": врач назвал главные правила использования кондиционеров.
Кондиционеры спасают в жару, но могут и навредить здоровью
- Во-первых, следует вовремя менять фильтры. Иначе в них накапливается пыль и развивается вредная микрофлора, - приводит слова врача-терапевта высшей категории, медицинского блогера Алексея Водовозова "Вечерняя Москва".
Он пояснил, что в противном случае человеку в помещении, где работает кондиционер, придется "дышать парами плесени, которые негативно влияют на слизистую бронхов и могут даже спровоцировать бронхоспазм". Хуже того, если в том же помещении кто-то уже заболел, то сплит-система еще и распространит инфекцию.
Во-вторых, по словам Водовозова, не рекомендуется сидеть под прямым потоком воздуха. В этом случае простуда почти неизбежна.
- Лучше всего устанавливать режим, при котором створка кондиционера не стоит на месте, а двигается. Тогда вероятность попасть под поток холодного воздуха будет минимальной, - посоветовал врач.
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