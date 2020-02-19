Финская баня: здесь многое по другому, а вы и не знали?

Банная культура в России и Финляндии исторически довольно схожа внешне, но существенно разнится в мелочах. Очень часто привычки из русской бани пытаются реализовать в сауне. Это не только выглядит глупо, даже по-дикарски, но и может нанести реальный вред здоровью.

Ошибка №1. Превышение безопасной температуры

Влажность воздуха критически влияет на степень восприятия жара. Русская баня опирается на пар с камней – влажность быстро поднимается до 60%. Воздух, прогретый до 55-70 градусов Цельсия ощущается горячим сразу.

Сауна работает на сухом жару. Согласно регламентирующим санитарно-эпидемиологическим требованиям по содержанию бань и саун №2.1.2.3150-13 безопасная сухая температура 90-110 градусов Цельсия. Однако при влажности в 15-25% этот жар ощущается не сразу. У новичков, которые привыкли к русской бане, первые 3-5 минут есть желание увеличить температуру. Это опасно, особенно если идти в сауну одному. Можно получить тепловой удар и даже погибнуть. Умеренный сухой жар медики рекомендуют, он лучше стимулирует работу потовых желез, меньше нагружает сердечно-сосудистую систему.

Ошибка №2. Лить воду на камни в финской сауне

Каменка русской бани представляет небольшой закрытый бокс, в котором плотно уложены камни. Ее открывают и льют туда довольно много воды, получая пар и существенно повышая влажность. Финская сауна построена с расчетом сухой отдачи тепла. Камни лежат открыто и насыщают жаром все помещение. Они всегда разогреты до гораздо большей температуры. Иногда попытка плеснуть воды может приводить к несчастным случаям и ранениям от разорвавшегося перегретого камня. Допустимо использовать лишь ароматические капли или свечи, которые укладывают в каменку.

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Ошибка №3. Быть чрезмерно активным

Культура русской бани предполагает активность. Нужно подливать воду в парилку, хлестаться веником, мыться, пока жар не ушел. Согласно книге «Баня. Русский традиционный быт» за авторством И. И. Шангиной, нахождение в парной обычно укладывается в 5-7 минут. Зона отдыха находится в предбаннике или холодном помещении.

Финская сауна рассчитана под принципиально иную культуру нахождения. В парной необходимо максимально расслабиться. Лучше лечь или сесть в удобную позу. Именно нахождение в горячей зоне и является основной составляющей процесса. Моются уже по выходу из парной в холодной зоне.

Ошибка №4. Идти в финскую сауну с веником

Самая частая, но при этом довольно безобидная ошибка. Для русского человека парилка и веник это две составляющие единого процесса. Однако в финской сауне это смотрится дикостью. В фундаментальном труде А. Барджера и А. Конья «Финская баня» 1981 года издания указана данная ошибка и раскрыта местная культура обращения с веником.

Традиционный Vihta, то есть березовый веник, активно используется финнами. Однако это особая сессия или даже ритуал, во время которого температуру понижают до 65-75 градусов. Финны предпочитают хлестать сами себя, как в обряде самобичевания, постоянно подогревая и слега осушая ветки на камнях.

Брать веник для обычного похода в финскую сауну не нужно. Сухой жар и традиционное времяпровождение в парной не способствует обычному для русской бани занятию.

По инф. cyrillitsa.ru

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