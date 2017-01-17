Эксперты нашли неожиданные плюсы облысения у мужчин

"МК-Латвия": американские эксперты назвали 8 неожиданных плюсов потери волос, которой, казалось бы, боится каждый мужчина. Большинство представителей сильного пола, по статистике, не могут избежать выпадения волос в той или иной степени, а к 60 годам почти все мужчины сталкиваются с этим явлением. Тем не менее, хотя облысение и существенно бьет по мужской самооценке, у него есть свои преимущества, о которых рассказали эксперты сайта Ba-bamail.com.
Лысые мужчины должны знать о своих преимуществах
В отсутсвии волос, оказывается, есть свои плюсы
1. Снижается риск опухолей. Изучение механизма образования рака простаты показало, что мужчины, которые начинают терять волосы в молодом возрасте, на 45% реже сталкиваются с опухолями предстательной железы. Длительное воздействие больших объемов тестостерона, который и вызывает облысение, замедляет развитие опухолей в организме. Любопытно, что ранее наука высказывала прямо противоположное мнение.
2. Ускоряется метаболизм. Несмотря на негативные эффекты в области кожи головы, повышенный уровень тестостерона в крови мужчины позитивно влияет на процессы метаболизма, позволяя поддерживать стабильный вес и укрепляя мускулатуру. У мужчин с высоким уровнем тестостерона низкая концентрация жира на лице, из-за чего оно становится более маскулинным.
3. Усиливается мужественность. Маскулинность — это синоним мужественности, то есть характерных внешних признаков, которые общество традиционно связывают с настоящим мужчиной. В ходе исследования группе девушек и женщин показывали фотографии разных мужчин, у которых с помощью компьютера удаляли или оставляли волосы на голове. Лысые мужчины воспринимались женщинами как более сильные, а также мужественные.
4. Экономятся время и деньги. Расходы на шампуни, кондиционеры, расчёски, гели и лаки для волос хотя и могут не казаться слишком значительными для мужчин, тем не менее являются достаточно чувствительными. Лысым мужчинам не нужно тратить не только деньги на покупку продуктов по уходу за волосами, но и время на этот самый уход.
5. Отличный внешний вид в любой шапке. Мужчины без волос великолепно смотрятся абсолютно в любых головных уборах. Достаточно сочетать красивые солнцезащитные очки с бейсболкой или банданой, как мужчина будет выглядеть просто великолепно.
6. Преимущество в делах. Лысый мужчина воспринимается обществом как более образованный, опытный и внушающий доверие. Такие мужчины чаще добиваются успеха в бизнесе, так как они быстрее занимают лидерские позиции.
7. Исчезает главный страх. Боязнь облысения является самой главной фобией для большинства мужчин, но если вы уже лишились волос, то причин для существования этого страха нет. А значит, вам не нужно тратить не только целое состояние на консультации у трихолога, покупку дорогостоящих кремов для сохранения прически или другие процедуры, но и нервы.
8. Вы не стареете. Конечно, потерявший волосы мужчина выглядит несколько старше, но только поначалу. Впоследствии его внешность практически не меняется, так как волосы не редеют и не седеют. Посмотрите на Брюса Уиллиса — кажется, что время для него просто остановилось.
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